Montpellier sécurise Baptiste Erdocio jusqu’en 2029

Le pilier néo-international de Montpellier Baptiste Erdocio (25 ans) a prolongé son contrat jusqu’en 2029, a annoncé vendredi le club héraultais, un an avant le terme de son bail. Avant cette signature, plusieurs clubs, dont Bayonne et Clermont, s’étaient renseignés sur sa situation.

Erdocio (115 kg, 1,75 kg), formé au Bidart Union Club puis au centre de formation de Biarritz, a fait ses débuts en pro avec le BO dès 2021. Depuis l’été 2023, ce pur produit du pays basque évolue à Montpellier, où il s’est rapidement imposé comme titulaire.

La saison passée, le pilier basque (pouvant également dépanner au talon), né à Bidart le 13 mars 2000, a disputé vingt rencontres en Top 14, dont quatorze comme titulaire. Il a marqué un essai.

Dans le prolongement, Erdocio (2 sélections) a été appelé pour la première fois en équipe de France pour participer à la tournée en Nouvelle-Zélande et y débuter deux des trois matchs des Bleus.

Réputé pour sa mobilité, et sa capacité à se projeter dans le jeu courant, typique des profils modernes, il comptabilise également le troisième meilleur taux de plaquages réussis parmi les joueurs de première ligne de Top 14 cette saison.

Montpellier, classé à la 9e place du Top 14, entamera la saison le 6 septembre contre Toulon.

