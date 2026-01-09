Thomas Domingo n'entraînera plus la mêlée paloise à l'issue de la saison

Une histoire longue de huit ans est sur le point de s’achever à la Section paloise. Ce vendredi en conférence de presse veille de match de Champions Cup à Llanelli, Thomas Domingo a annoncé son départ du club béarnais après bientôt neuf ans de bons et loyaux services dont sept en tant que responsable de la mêlée paloise.

Bien qu’attachée à Pau, à la fois émotionnellement et financièrement (son épouse gère une brasserie dans la cité béarnaise), l’ancien pilier international va rentrer à Clermont. Pas pour embrasser un nouveau contrat de coach, du moins pas dans un premier temps.

Une suite en dehors du rugby

« Avec ma famille, ma femme et mes enfants, nous avons pris la décision de quitter le Béarn et de rentrer en Auvergne. C’est plus un désir familial qu’autre chose après huit ans ici. Nos racines nous manquent et la priorité est de nous rapprocher de Clermont. L’idée n’est pas forcément de continuer dans le rugby. En parallèle de ma carrière, j’en ai mené une dans la restauration et j’ai un établissement à Clermont où le plan serait d’aller. »

Le manager palois Sébastien Piqueronies en concertation avec le directeur sportif Pierre Lahore et le président Bernard Pontneau doivent désormais s’attacher à lui trouver un remplaçant sur la tâche spécifique de la mêlée ou avec un spectre plus large au niveau des avants. Une recherche qui pourrait ne pas se limiter là si Geoffrey Lanne-Petit, autre membre du staff béarnais (en charge de l’animation offensive) en fin de contrat en juin, venait lui aussi à ne pas prolonger.

