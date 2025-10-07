Teddy Riner et le rugby : « La chose qui m’avait le plus fait peur, c’est quand ils m’ont monté en haut »

Le judoka français Teddy Riner, parrain de la Nuit du Rugby 2025 organisée lundi 6 octobre au soir, s’est laissé aller à quelques confidences autour du rugby, affirmant, par exemple, l’oeil goguenard, que l’adversaire qui serait à même de l’effrayer sur un terrain n’était « pas encore né ».

ADVERTISEMENT

Né justement il y a 36 ans à Pointe-à-Pitre et arrivé très vite dans le 18e arrondissement de la capitale, il a cinq ans lorsqu’il découvre le judo. Même s’il s’est toujours intéressé au rugby, il n’y a en revanche jamais joué. « Quand on vit en région parisienne, c’est pas évident le rugby », explique-t-il. « C’est pas comme dans le sud-ouest de la France, où il y a plein de clubs de rugby, où tout le monde connaît. Paris, à mon époque, c’était pas encore très développé. Maintenant, on voit des terrains pousser, on voit de plus en plus de licenciés. Moi, c’était plus le foot, l’athlétisme. »

Pour autant, il semble que la pratique l’ai toujours titillé. « Oui, ça m’aurait plu d’essayer », admet-il. « À chaque fois que j’ai joué sur la plage avec mes enfants ou la famille, avec le fameux ballon ovale, on se prend au jeu. Si on me demandait aujourd’hui quel poste j’aurais pris, j’aurais pris les postes qui sont devant, là où on court. Parce que c’est pas que le gabarit qu’il faut voir chez moi (2,04m pour 142 kilos, ndlr), j’ai des jambes, et elles vont assez vite. Marquer des points, c’est mon truc », sourit-il.

En fait, une seule fois il a vraiment essayé. C’était à l’été 2018 lors d’un entraînement avec l’ASM Clermont qui était justement en stage à l’INSEP. Une opportunité avait été facilitée par l’équipementier qu’ils avaient en commun.

« La chose qui m’avait le plus fait peur, c’est quand ils m’ont monté en haut », confie-t-il, encore impressionné par la touche que les Clermontois lui avaient fait tester. « Faut pas avoir peur du vide, parce que vous montez à une vitesse… Et après, faut faire confiance en bas. Je n’ai pas eu le vertige, mais c’est impressionnant. Quand tu l’as jamais fait, c’est vraiment impressionnant. C’est un métier. »

Lui qui bade les valeurs du rugby – « ce qui m’a toujours frappé, c’est les supporters qui sont côte à côte, tout se passe bien. On peut venir avec ses enfants, en famille, et ça se passe toujours bien » – bade également un joueur en particulier, Antoine Dupont. Lui le quintuple champion du monde de judo aux trois médailles d’or olympiques individuelles (plus deux médailles d’or par équipe) et deux médailles de bronze aux JO, s’avoue impressionné par le demi d’ouverture quinziste qui s’était fixé comme objectif d’être champion olympique de rugby à 7… et y est parvenu.

« J’aime beaucoup Antoine. C’est un exemple. Pas seulement par rapport à tout ce que l’on voit dans le Top 14, mais surtout pour ce qu’il a réussi à faire dans le monde de l’olympisme. Aller surmonter un challenge comme celui-ci, le gagner, le remporter… c’est fort. J’adore, je respecte l’homme », déclare Teddy Riner.

ADVERTISEMENT