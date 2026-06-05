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HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Samedi
14h05
Sevens

SVNS Bordeaux : les Françaises peuvent-elles gagner chez elles pour la première fois ?


France 7 feminine
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Le circuit mondial féminin de rugby à 7 retrouve la France pour la première fois depuis 2023 du 5 au 7 juin 2026, avec Toulouse comme dernier souvenir en date, avant que Bordeaux n’entre à son tour dans l’histoire en devenant la cinquième ville française à accueillir la compétition, après Clermont-Ferrand, Paris, Biarritz et Toulouse.

Un rendez-vous qui prend cette année une dimension particulièrement intense, puisque le titre de championne de la saison 2026 se jouera ce week-end même, deux petits points séparant seulement l’Australie de la Nouvelle-Zélande au classement général.

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Les Black Ferns, une machine presque inarrêtable sur sol français

Les Black Ferns 7s abordent ce dénouement en position de force, portées par une maîtrise historique du rugby sur sol français. Quatre titres en Cup, trente-quatre victoires en trente-six matchs disputés en France, et une série en cours de dix-huit succès consécutifs toutes compétitions confondues depuis les phases de poule à Toulouse en 2022.

Seuls l’Australie en demi-finale à Clermont-Ferrand lors de la saison 2015-16, et les États-Unis en finale à Biarritz en 2019, ont réussi à les faire trébucher sur cette terre. Un détail comptable vient cependant nuancer l’avantage néo-zélandais sur le papier : si les deux équipes terminent à égalité de points après Bordeaux, la différentiel de points départagera les prétendantes, et les Black Ferns disposent d’une avance de quatre-vingt-dix unités sur ce critère.

La France joue son honneur devant son public

La France, elle, portera dimanche 7 juin le poids d’une ambition longtemps contrariée sur ses propres terres. Le titre qui lui échappe depuis toujours, l’équipe tricolore est bien décidée à le remporter cette année. Même si elle n’a jamais été médaillée à domicile (elle a perdu trois finales pour la troisième place en 2017, 2018 et 2023, puis a obtenu une cinquième place aux Jeux de Paris en 2024), elle rêve de faire plaisir à son public.

Seules trois nations ont réussi à s’imposer chez elles dans l’histoire du circuit féminin : l’Australie à Sydney puis à Perth, les États-Unis à Glendale, et la Nouvelle-Zélande à Hamilton en 2020 et 2023. La barre est haute, mais les signaux envoyés depuis Hongkong sont encourageants : une défense resserrée, seulement dix essais concédés à Valladolid et une intensité au plaquage qui place les Françaises en tête du classement défensif, avec 22,3 plaquages par match en moyenne (83% de réussite) lors des championnats du monde 2026.

Sur le plan offensif, la transformation est tout aussi notable. Après avoir enregistré les moyennes les plus faibles du circuit en termes de passes (26) et de courses balle en main (21) pendant la saison régulière, les Françaises ont progressivement retrouvé de la densité dans leur jeu, montant à 25,1 courses par rencontre et affichant le taux le plus élevé d’essais après passes décisives parmi toutes les équipes engagées dans ces Championnats du monde, soit 66%.

VIDEO

Afrique du Sud, Argentine et Nouvelle-Zélande

La France a débuté ce tournoi de Bordeaux portée par une statistique qui force le respect. Neuf confrontations, neuf victoires contre l’Afrique du Sud, avec un écart moyen de 27 points au compteur – 22-7 pour son premier match du week-end. Dans huit de ces neuf rencontres, les Françaises ont contenu les Sud-Africaines à un seul essai, voire aucun, et lors de leurs deux précédentes oppositions depuis Los Angeles en 2024, elles n’ont tout simplement pas encaissé le moindre point.

Face à l’Argentine, l’enjeu sera d’une autre nature. Les Pumas féminines ont construit 38% de leurs essais dans cette série sur des relances rapides, une arme redoutable qui impose à la défense française une vigilance de chaque instant. Lors de leur victoire 29-14 à Hongkong, les Françaises avaient écopé d’un carton jaune et comptaient trois pénalités à deux.

La toile de fond contre la Nouvelle-Zélande est, elle, nettement plus sombre. Dix défaites consécutives contre les Black Ferns Sevens, une série noire qui remonte au tournoi de Dubaï en ouverture de la saison 2025. Pourtant, l’histoire garde la trace de quatre succès français dans ce duel, dont trois acquis lors des phases de poules, à Kitakyushu en 2019, à Dubaï en 2020 et à Hongkong en 2024. Les Bleues n’ont jamais battu les Black Ferms Sevens en France.

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 7 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No just someone with normal views not a far right facist.

524 Go to comments
R
Rugby3 10 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

So woke.

524 Go to comments
c
cnw 24 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 26 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 29 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

524 Go to comments
f
frandinand 34 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

524 Go to comments
f
frandinand 37 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

524 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

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