SVNS Bordeaux : les Françaises peuvent-elles gagner chez elles pour la première fois ?

Le circuit mondial féminin de rugby à 7 retrouve la France pour la première fois depuis 2023 du 5 au 7 juin 2026, avec Toulouse comme dernier souvenir en date, avant que Bordeaux n’entre à son tour dans l’histoire en devenant la cinquième ville française à accueillir la compétition, après Clermont-Ferrand, Paris, Biarritz et Toulouse.
Un rendez-vous qui prend cette année une dimension particulièrement intense, puisque le titre de championne de la saison 2026 se jouera ce week-end même, deux petits points séparant seulement l’Australie de la Nouvelle-Zélande au classement général.
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Les Black Ferns, une machine presque inarrêtable sur sol français
Les Black Ferns 7s abordent ce dénouement en position de force, portées par une maîtrise historique du rugby sur sol français. Quatre titres en Cup, trente-quatre victoires en trente-six matchs disputés en France, et une série en cours de dix-huit succès consécutifs toutes compétitions confondues depuis les phases de poule à Toulouse en 2022.
Seuls l’Australie en demi-finale à Clermont-Ferrand lors de la saison 2015-16, et les États-Unis en finale à Biarritz en 2019, ont réussi à les faire trébucher sur cette terre. Un détail comptable vient cependant nuancer l’avantage néo-zélandais sur le papier : si les deux équipes terminent à égalité de points après Bordeaux, la différentiel de points départagera les prétendantes, et les Black Ferns disposent d’une avance de quatre-vingt-dix unités sur ce critère.
La France joue son honneur devant son public
La France, elle, portera dimanche 7 juin le poids d’une ambition longtemps contrariée sur ses propres terres. Le titre qui lui échappe depuis toujours, l’équipe tricolore est bien décidée à le remporter cette année. Même si elle n’a jamais été médaillée à domicile (elle a perdu trois finales pour la troisième place en 2017, 2018 et 2023, puis a obtenu une cinquième place aux Jeux de Paris en 2024), elle rêve de faire plaisir à son public.
Seules trois nations ont réussi à s’imposer chez elles dans l’histoire du circuit féminin : l’Australie à Sydney puis à Perth, les États-Unis à Glendale, et la Nouvelle-Zélande à Hamilton en 2020 et 2023. La barre est haute, mais les signaux envoyés depuis Hongkong sont encourageants : une défense resserrée, seulement dix essais concédés à Valladolid et une intensité au plaquage qui place les Françaises en tête du classement défensif, avec 22,3 plaquages par match en moyenne (83% de réussite) lors des championnats du monde 2026.
Sur le plan offensif, la transformation est tout aussi notable. Après avoir enregistré les moyennes les plus faibles du circuit en termes de passes (26) et de courses balle en main (21) pendant la saison régulière, les Françaises ont progressivement retrouvé de la densité dans leur jeu, montant à 25,1 courses par rencontre et affichant le taux le plus élevé d’essais après passes décisives parmi toutes les équipes engagées dans ces Championnats du monde, soit 66%.
VIDEO
Afrique du Sud, Argentine et Nouvelle-Zélande
La France a débuté ce tournoi de Bordeaux portée par une statistique qui force le respect. Neuf confrontations, neuf victoires contre l’Afrique du Sud, avec un écart moyen de 27 points au compteur – 22-7 pour son premier match du week-end. Dans huit de ces neuf rencontres, les Françaises ont contenu les Sud-Africaines à un seul essai, voire aucun, et lors de leurs deux précédentes oppositions depuis Los Angeles en 2024, elles n’ont tout simplement pas encaissé le moindre point.
Face à l’Argentine, l’enjeu sera d’une autre nature. Les Pumas féminines ont construit 38% de leurs essais dans cette série sur des relances rapides, une arme redoutable qui impose à la défense française une vigilance de chaque instant. Lors de leur victoire 29-14 à Hongkong, les Françaises avaient écopé d’un carton jaune et comptaient trois pénalités à deux.
La toile de fond contre la Nouvelle-Zélande est, elle, nettement plus sombre. Dix défaites consécutives contre les Black Ferns Sevens, une série noire qui remonte au tournoi de Dubaï en ouverture de la saison 2025. Pourtant, l’histoire garde la trace de quatre succès français dans ce duel, dont trois acquis lors des phases de poules, à Kitakyushu en 2019, à Dubaï en 2020 et à Hongkong en 2024. Les Bleues n’ont jamais battu les Black Ferms Sevens en France.
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