L'Italie avec deux Garbisi pour une première historique

Le retour du centre Juan Ignacio Brex et la titularisation d’Alessandro Garbisi aux côtés de son frère Paolo font partie des trois changements apportés à l’équipe d’Italie pour affronter l’Angleterre samedi (17h40), dans le cadre de la quatrième journée du Tournoi des six nations.

Absent pour raisons familiales contre l’Irlande et la France, le centre du RCT est de retour sous le maillot de la Nazionale où il remplace Leonardo Marin.

Le triangle arrière de l’équipe d’Italie a dû être modifié en raison de la longue indisponibilité du Toulousain Ange Capuozzo, blessé à une épaule contre les Bleus (défaite 33-8). Il est remplacé par Lorenzo Pani à l’arrière, Louis Lynagh et Monty Ioane conservant leur place aux ailes.

La charnière sera elle 100% Garbisi, l’ouvreur de Toulon Paolo étant associé à son frère cadet Alessandro, préféré à Alessandro Fusco qui avait débuté à la mêlée contre la France.

“A chaque fois qu’il est entré durant ce tournoi, Alessandro a apporté beaucoup, a ainsi commenté le sélectionneur de l’Italie Gonzalo Quesada. Fusco aussi a bien joué mais cette titularisation, c’est pour récompenser Alessandro pour son bon travail. En ce qui concerne Lorenzo Pani, il avait fait un bon match contre l’Irlande. Une fois que la blessure d’Ange a été confirmée, ce choix était logique. »

Quarto turno del @SixNationsRugby e sfida all’Olimpico con l’Inghilterra: definita da #Quesada la formazione degli #Azzurri, Brex e Allan di nuovo a disposizione tra i 23 👉#ITAvENG 🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

📆 Sabato 7 Marzo

⏰ 17:40

🏟 Stadio Olimpico, Roma

📺 @SkySport 1 ▪ @TV8it ▪ @NOWTV_It pic.twitter.com/xvfLCgnG7Q — Italrugby (@Federugby) March 5, 2026

32 défaites d’affilée pour l’Italie contre l’Angleterre

Avec cette composition, Quesada et ses joueurs rêvent d’entrer dans l’histoire. Un succès contre le XV de la Rose samedi serait un exploit et même une première pour la Nazionale, après 32 défaites d’affilée contre le XV de Rose.

Toute série a néanmoins une fin et l’Angleterre semble prenable cette année, après deux cuisantes défaites en Ecosse (31-20) puis à domicile contre l’Irlande (21-42). C’est en plus un XV anglais très remanié qui se présentera à Rome, avec un bouleversement de la totalité de sa ligne arrière et notamment une charnière Ben Spencer – Fin Smith en remplacement d’Alex Mitchell, blessé, et de l’ouvreur George Ford, complètement à côté de ses crampons contre les Irlandais.

Fort d’une belle victoire contre l’Ecosse (18-15) en ouverture du Tournoi et après avoir bien résisté en Irlande (20-13) et en France (33-8, mais seulement 19-8 à la 72e minute), l’Italie a donc des raisons d’espérer accrocher ce qu’elle n’a jamais pu faire depuis son entrée dans le Tournoi en 2000.

Elle n’était pas passé loin il y a deux ans à Rome, lors de la première journée du Tournoi 2024, en s’inclinant 24-27, sa plus courte défaite face à l’Angleterre, après avoir pourtant marqué trois essais contre deux seulement pour les hommes de Steve Borthwick. Ford avait marqué cinq pénalités, mais il ne sera pas sur la pelouse samedi.

Le XV de départ italien : Pani – Lynagh, Brex, Menoncello, Ioane – (o) P. Garbisi, (m) A. Garbisi – Zuliani, L. Cannone, Lamaro (cap.) – Zambonin, N.Cannone – Ferrari, Nicotera, Fischetti.

Les remplaçants : Di Bartolomeo, Spagnolo, Hasa, Ruzza, Favretto, Fusco, Marin, Allan.