Une flèche de moins pour l'Angleterre : Feyi-Waboso remplacé par Roebuck contre les Gallois

L’ailier Immanuel Feyi-Waboso (23 ans), forfait sur blessure, est remplacé par Tom Roebuck au sein du XV d’Angleterre pour la venue du pays de Galles samedi à Twickenham au Tournoi des Six nations, a annoncé vendredi la fédération anglaise. Le joueur d’Exeter avait ressenti une douleur à la jambe jeudi à l’entraînement.

En son absence, Tom Roebuck (25 ans) va honorer sa neuvième sélection samedi (17h40) à Londres. L’ailier des Sale Sharks a notamment pris part aux victoires contre l’Australie (25-7) et la Nouvelle-Zélande (33-19) en novembre.

Le XV de la Rose est en pleine confiance avec 11 succès d’affilée avant de recevoir des Gallois qui n’ont plus gagné le moindre match dans le Tournoi depuis 2023, en Italie.

An update to the England Senior Men’s team to face Wales 🌹 pic.twitter.com/APFvW0R7zU — England Rugby (@EnglandRugby) February 6, 2026

Le XV de départ anglais : Steward – Roebuck, Freeman, Dingwall, Arundell – (o) Ford, (m) Mitchell – Underhill, B. Earl, Pepper – Chessum, Coles – Heyes, George (cap.), Genge.

Les remplaçants : Cowan-Dickie, Rodd, Davison, Itoje, T. Curry, Pollock, Spencer, M. Smith.