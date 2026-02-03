Six Nations : Benazzi relance l'idée d'une ouverture du Tournoi U20 à d'autres pays

L’ancien deuxième ligne international et actuel président du comité des six nations Abdelatif Benazzi se réjouit d’un Tournoi plus resserré et espère parvenir à une meilleure convergence dans le rugby mondial.

Dans un entretien accordé à l’AFP, celui qui est aussi vice-président pour l’international à la Fédération française de rugby (FFR) estime que le rugby tricolore de la génération Dupont vit “un âge d’or” et doit viser le Grand Chelem cette année.

Question : Le Tournoi revient jeudi avec France-Irlande. Qu’est ce que cela évoque pour l’ancien joueur que vous êtes ?

Abdelatif Benazzi : Je suis un peu nostalgique. Le Tournoi, c’est vraiment quelque chose de mythique pour un ancien joueur. Quand vous ne faites pas le Tournoi, si vous ne le gagnez pas une fois dans votre carrière, c’est comme s’il vous manque quelque chose… À la dernière réunion des Six nations, j’ai proposé de sacraliser le moment de rencontres à la fin du match entre les joueurs.

Vous avez pris la présidence du Conseil des Six nations en mars 2025. Quels ont été vos principaux sujets depuis ?

On était un peu stressés sur le fait que la plupart des fédérations étaient en fin de contrat pour les droits télé, dans un marché qui est en crise. On s’en sort très bien puisqu’on a renouvelé la majorité de nos contrats avec les pays (…) Il y a aussi la volonté de pouvoir travailler sur un développement européen, avec une réflexion sur l’ouverture du Tournoi moins de 20 ans à d’autres nations. Sans toucher, bien sûr, au socle des Six nations.

Les audiences, en France notamment, sont bonnes, comment l’expliquez-vous ?

Les gens ont envie de rugby. La société a envie de rugby. On a envie de vivre une fête au-delà du spectacle sur le terrain, à l’image de la nouvelle scénographie au Stade de France. Il y a aussi la qualité du jeu. On est dans l’âge d’or du rugby français, une période très bénéfique. J’espère que la génération actuelle durera le plus longtemps possible. Cette année, modestement bien sûr, on vise le Grand Chelem.

Au niveau international, le sélectionneur sud-africain s’est prononcé pour un alignement du calendrier des deux hémisphères. Le sujet doit être abordé lors des prochaines réunions de World Rugby, est-ce une possibilité crédible ?

Quand j’étais encore joueur il y a 20, 25 ans, on entendait déjà parler d’un championnat nord-sud rapproché. Il y a une volonté de certains pays qui veulent voir unifié le calendrier. On va voir ce que ça va donner, mais il y a tellement d’enjeux pour certains pays… Aujourd’hui, on a au moins le mérite de pouvoir lancer une réflexion commune.

Même s’il fallait pour cela décaler un peu les dates du Tournoi ?

Si on trouve un intérêt général, pourquoi pas ? On l’a déjà fait. J’ai connu le Tournoi qui durait deux mois et demi et cette année, il dure six semaines. On s’adaptera. Si on le sait tôt, on peut s’organiser.

