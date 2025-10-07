Ugo Mola soutient Antoine Dupont dans le débat sur le salary cap

L’entraîneur du Stade Toulousain, Ugo Mola, a rejoint son capitaine Antoine Dupont dans la critique du « salary cap », qui encadre la masse salariale des clubs du Top 14 et fait actuellement l’objet de négociations.

La semaine dernière, le contrôle des salaires avait été jugé « trop invasif » par Antoine Dupont, qui estimait également qu’aucun partenariat individuel ne devrait être pris en compte dans son calcul, même lorsque le sponsor d’un joueur est le même que celui de son club.

La Ligue nationale de rugby (LNR) impose aux clubs de Top 14 un plafonnement de leur masse salariale fixé à 10,7 millions d’euros jusqu’au début de la saison 2026-2027, un montant actuellement en discussion entre les présidents pour la suite.

« Comment voulez-vous que je ne partage pas les propos d’Antoine quand ils sont motivés par des choses clairement problématiques dans notre milieu ? », a expliqué Ugo Mola en marge de la Nuit du Rugby, où le staff qu’il dirige a été récompensé comme meilleur encadrement de la saison.

« Aujourd’hui, les acteurs que sont les joueurs ne bénéficient pas toujours de l’économie réelle générée par les clubs », a-t-il affirmé.

« Et ce n’est pas pour qu’Antoine gagne un peu plus d’argent (…) ce n’est pas là que ça se joue », a-t-il ajouté.

« Je pense que peu de personnes mesurent l’impact physique du rugby moderne. Leur carrière est courte, et elle le devient de plus en plus… »

« C’est davantage sur la capacité à protéger les acteurs. Parce qu’aujourd’hui, je pense que peu de personnes mesurent l’impact physique du rugby moderne. Leur carrière est courte, et elle le devient de plus en plus », a défendu Mola.

Deux jours plus tôt, c’est un autre cadre du rugby Français, Grégory Alldritt, disait partager l’avis du capitaine : « C’est un sujet dont on a tous discuté et je pense qu’on est beaucoup de joueurs derrière lui », affirmait le numéro 8 du Stade Rochelais.

La LNR avait de son côté rappelé « un principe de transparence, récemment renforcé, qui vise à éviter tout contournement du plafond salarial par des rémunérations indirectes ». Elle a également précisé qu’elle « n’interdit en aucun cas à un joueur de disposer de son droit à l’image » auprès d’entreprises non liées à son club.

Le président de la Ligue, Yann Roubert, a confirmé lundi à l’AFP que les discussions étaient en cours et que « toutes les prises de position sont bienvenues pour faire avancer le débat ».