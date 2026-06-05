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HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Samedi
14h05
Sevens

Rugby à Sept : les Bleus en mauvaise position avant le tournoi de Bordeaux


VALLADOLID, ESPAGNE - 31 mai : La France a battu le Kenya 14 à 5 lors du match pour la 7e place du tournoi masculin HSBC SVNS Valladolid 2026, disputé au stade José Zorrilla le 31 mai 2026 à Valladolid, en Espagne. (Photo : Zach Franzen / World Rugby)
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Le HSBC SVNS Series renoue avec Bordeaux pour la première fois depuis 2004, et ce retour en terre girondine s’annonce chargé d’enjeux. La Nouvelle-Zélande débarque auréolée de son titre de championne en France – et à Bordeaux en particulier – avec dans le viseur une ambition inédite dans l’histoire du circuit : décrocher une quatrième couronne sur le sol français. Jamais aucune nation n’y est parvenue.

Par ailleurs, l’Afrique du Sud impose depuis Dubai une domination sans partage avec cinq finales remportées sur huit, trente-deux victoires en quarante-deux rencontres, soit un taux de réussite qui frôle les 76%. Un rouleau compresseur. Les Blitzboks tendent vers un doublé consécutif qui n’a figuré qu’une seule fois dans leur histoire, entre 2017 et 2018.

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21 ans que les Bleus n’ont plus remporté un tournoi en France

Dans ce décor de puissances confirmées, les Bleus se présentent avec un statut singulier et quelque peu inconfortable. Ils sont certes champions olympiques à domicile (Paris 2024), mais ont été incapables de soulever la Cup en tant que nation hôte depuis leur sacre parisien de 2005, soit il y a 21 ans ! C’est la plus longue disette de toutes les équipes ayant triomphé sur leurs propres terres. Depuis, ils ont fini troisièmes lors des deux dernières éditions et quatrièmes sur les sept éditions encore avant.

Septièmes au terme de la saison régulière, ils ne flottent qu’à huit points au-dessus de la zone de relégation, et chaque faux pas pèse désormais d’un poids particulier. La troisième place glanée lors des deux dernières éditions françaises ne suffit plus à masquer l’urgence de la situation.

Une attaque en berne, une défense de fer

Sur le terrain, les statistiques offensives nourrissent une vraie préoccupation. À Valladolid le week-end précédent, la France n’a franchi la ligne adverse qu’à treize reprises, son plus maigre rendement de la saison, en restant cantonnée à 19 points ou moins dans l’intégralité de ses cinq rencontres. Depuis les quarts de finale de Hongkong, cette absence d’efficacité offensive s’étire sur sept matchs consécutifs, et le taux de réussite dans les 22 mètres adverses a glissé de 83% en saison régulière à 78%.

Pourtant, la muraille défensive, elle, tient bon. Depuis Hongkong, les Français n’encaissent que 2,3 essais par match, troisième meilleure équipe en la matière.

VIDEO

Face à la Nouvelle-Zélande, à l’Argentine et à l’Allemagne

Contre la Nouvelle-Zélande, le bilan de la France à sept demeure contrasté. Sur cinq rencontres disputées cette saison, les Bleus n’en ont remporté que deux (à Singapour en phase de poules, puis à New York pour la cinquième place) sans jamais parvenir à les battre trois fois au cours d’une même saison. À domicile, face aux All Blacks Sevens, ils ne comptent qu’une seule victoire en six tentatives, arrachée lors des demi-finales de Cup à Paris en 2005.

Tout autre est le rapport de force face à l’Argentine. Invaincue à domicile contre les Pumas depuis l’introduction des tournois parisiens en 2005, la France a su imposer sa loi lors de chacune des quatre confrontations du circuit SVNS à Paris, confirmant cette domination jusqu’aux Jeux Olympiques de 2024.

Face à l’Allemagne, enfin, les Bleus ont réussi à garder leur en-but inviolé lors de leur première rencontre à Hongkong en début d’année, la première entre les deux nations depuis Punta del Este en 2000.

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Commentaires

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 7 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No just someone with normal views not a far right facist.

524 Go to comments
R
Rugby3 10 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

So woke.

524 Go to comments
c
cnw 24 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 26 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 28 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

524 Go to comments
f
frandinand 34 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

524 Go to comments
f
frandinand 36 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

524 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

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