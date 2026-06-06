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Rugby à 7 : le point après la première journée du tournoi de Bordeaux


BORDEAUX, FRANCE - 5 juin : La France s'impose 22 à 7 face à l'Afrique du Sud lors d'un match féminin du groupe A du tournoi HSBC SVNS Bordeaux 2026, disputé au Stade Atlantique Bordeaux Métropole le 5 juin 2026 à Bordeaux, en France. (Photo : Alex Ho / World Rugby)
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À Bordeaux, où le rugby à sept retrouvait enfin la France après vingt ans d’absence, les Bleues ont ouvert leur tournoi de la plus belle des manières. Quatrièmes au classement mondial à l’entame de cette ultime étape du circuit HSBC SVNS – celle qui désignera les champions du monde au terme du week-end -, les joueuses tricolores n’ont laissé aucune place au doute face à des adversaires moins bien classées. L’Afrique du Sud a d’abord subi les assauts français, battue 22-7 grâce notamment à un doublé de Lou Noël, avant que l’Argentine ne connaisse à son tour le même sort, défaite 27-10 en soirée.

Le véritable défi arrive maintenant. Samedi, les coéquipières de Lili Dezou devront se mesurer à la Nouvelle-Zélande, deuxième puissance mondiale et rouleau compresseur absolu depuis le début du tournoi, elle qui a humilié l’Argentine 49-5 et l’Afrique du Sud 42-0 sans la moindre indulgence.

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Chez les hommes, la première journée a tenu toutes ses promesses dramatiques. Face aux All Blacks, sixièmes au classement, les Français menaient encore 21-19 à quelques souffles de la sirène, portés par l’énergie de quatre champions olympiques présents dans leur groupe. Mais la décision arbitrale qui suivit offrit aux Néo-Zélandais un essai après la sirène pour s’imposer 26-21, laissant les joueurs de Benoît Baby dans un sentiment difficile à digérer.

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France 7 vers les quarts

La réaction était attendue, et elle fut au rendez-vous. Dans une rencontre haletante contre les Argentins, deuxièmes au classement mondial, les Bleus livrèrent une partie en dents de scie, une véritable course-poursuite où chaque équipe répondit à l’autre. Enahemo Artaud inscrivit le premier essai tricolore, avant de sauver les siens d’un geste décisif en repoussant son adversaire en touche. C’est finalement Grégoire Arfeuil – si souverain cette saison en Top 14 sous les couleurs de Pau – qui porta l’estocade et assura la victoire française 22-14.

« On est un peu frustré du premier match, on avait à cœur de gagner pour notre première, on l’a pas fait. Et franchement on a eu une super réaction, on a rien lâché jusqu’au bout du match, et c’est ça qui va falloir qu’on, qu’on garde pour demain », réagissait Artaud après la rencontre.

« On a mieux géré la fin de match, on a su temporiser, quand il fallait faire les efforts rattraper, et vraiment on s’est pas lâché, on a défendu tous ensemble. Et oui, ce match-là on l’a gagné à 13 et c’est important. »

La voie vers les quarts de finale semble désormais dégagée, avec l’Allemagne comme ultime obstacle lors du dernier match de poule ce samedi 6 juin. Dans ce championnat du monde disputé en trois actes – Hongkong, Valladolid et maintenant Bordeaux -, l’Afrique du Sud domine chez les hommes tandis que l’Australie règne sans partage chez les femmes.

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 7 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 8 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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