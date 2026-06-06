Rugby à 7 : le point après la première journée du tournoi de Bordeaux

À Bordeaux, où le rugby à sept retrouvait enfin la France après vingt ans d’absence, les Bleues ont ouvert leur tournoi de la plus belle des manières. Quatrièmes au classement mondial à l’entame de cette ultime étape du circuit HSBC SVNS – celle qui désignera les champions du monde au terme du week-end -, les joueuses tricolores n’ont laissé aucune place au doute face à des adversaires moins bien classées. L’Afrique du Sud a d’abord subi les assauts français, battue 22-7 grâce notamment à un doublé de Lou Noël, avant que l’Argentine ne connaisse à son tour le même sort, défaite 27-10 en soirée.
Le véritable défi arrive maintenant. Samedi, les coéquipières de Lili Dezou devront se mesurer à la Nouvelle-Zélande, deuxième puissance mondiale et rouleau compresseur absolu depuis le début du tournoi, elle qui a humilié l’Argentine 49-5 et l’Afrique du Sud 42-0 sans la moindre indulgence.
Chez les hommes, la première journée a tenu toutes ses promesses dramatiques. Face aux All Blacks, sixièmes au classement, les Français menaient encore 21-19 à quelques souffles de la sirène, portés par l’énergie de quatre champions olympiques présents dans leur groupe. Mais la décision arbitrale qui suivit offrit aux Néo-Zélandais un essai après la sirène pour s’imposer 26-21, laissant les joueurs de Benoît Baby dans un sentiment difficile à digérer.
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France 7 vers les quarts
La réaction était attendue, et elle fut au rendez-vous. Dans une rencontre haletante contre les Argentins, deuxièmes au classement mondial, les Bleus livrèrent une partie en dents de scie, une véritable course-poursuite où chaque équipe répondit à l’autre. Enahemo Artaud inscrivit le premier essai tricolore, avant de sauver les siens d’un geste décisif en repoussant son adversaire en touche. C’est finalement Grégoire Arfeuil – si souverain cette saison en Top 14 sous les couleurs de Pau – qui porta l’estocade et assura la victoire française 22-14.
« On est un peu frustré du premier match, on avait à cœur de gagner pour notre première, on l’a pas fait. Et franchement on a eu une super réaction, on a rien lâché jusqu’au bout du match, et c’est ça qui va falloir qu’on, qu’on garde pour demain », réagissait Artaud après la rencontre.
« On a mieux géré la fin de match, on a su temporiser, quand il fallait faire les efforts rattraper, et vraiment on s’est pas lâché, on a défendu tous ensemble. Et oui, ce match-là on l’a gagné à 13 et c’est important. »
La voie vers les quarts de finale semble désormais dégagée, avec l’Allemagne comme ultime obstacle lors du dernier match de poule ce samedi 6 juin. Dans ce championnat du monde disputé en trois actes – Hongkong, Valladolid et maintenant Bordeaux -, l’Afrique du Sud domine chez les hommes tandis que l’Australie règne sans partage chez les femmes.
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