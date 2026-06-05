Rugby à 7 : pourquoi la France est la scène parfaite pour la finale du championnat du monde

Bordeaux s’impose naturellement comme un cadre à la hauteur de ce que cette saison du HSBC SVNS World Series a représenté.
La série 2025/2026 a introduit un nouveau format par niveaux avec montées et descentes, deux nouvelles compétitions – le SVNS 2 et le SVNS 3 -, des lieux inédits et des anniversaires historiques. Peu de nations, cependant, ont embrassé l’esprit de fête du SVNS avec autant de ferveur que les supporters français, passionnés de longue date. Pour une saison aussi imprévisible que celle-ci, il n’est pas de meilleur pays pour accueillir ce dernier rendez-vous.
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Une histoire profondément ancrée en France
Les précédents historiques sont nombreux. Les premiers matchs de sevens disputés hors d’Écosse – berceau historique du format court – se sont tenus au Parc des Princes à Paris, en 1954. La France a continué d’occuper une place de choix dans ce format, avec des équipes comme les Barbarians français participant régulièrement à des tournois sur invitation avant le lancement du World Sevens Series en 1999.
Le France Sevens compte parmi les rares tournois antérieurs au circuit actuel. Première édition en 1996, au Stade Sébastien-Charléty à Paris, sous forme de compétition sur invitation, là aussi. Les Fidjiens ont dominé lors de cette inauguration, 38-19 face aux hôtes français. Quand le World Series a démarré, une étape française s’est imposée comme une évidence. Le même stade accueillait la dernière manche du circuit à dix étapes en mai 2000, avec la Nouvelle-Zélande sacrée après avoir écrasé l’Afrique du Sud 69-10.
Le France Sevens a réintégré le circuit de 2004 à 2006. Bordeaux a accueilli une première fois l’événement avant le retour à Paris en 2005, où la France a remporté son premier titre à domicile en battant les Fidji 28-19. Durant l’absence de l’étape parisienne du circuit entre 2007 et 2015, le rugby à 7 reste populaire en France, avec le Rugby Europe Sevens (compétition multi-étapes à douze nations, organisée par la fédération continentale) délocalisée à Lyon et Clermont-Ferrand.
Paris 2024 : l’apothéose olympique
Le retour du Paris Sevens sur le circuit masculin en 2016 au Stade Jean-Bouin a marqué un tournant. Cette même année voyait la première édition de la série mondiale féminine se tenir à Clermont-Ferrand, le Canada remportant le titre inaugural 29-19 devant l’Australie. La pandémie de Covid-19 a ensuite tout suspendu, avant une reprise avec les circuits masculin et féminin accueillis séparément au Stade Ernest-Wallon à Toulouse.
Le pont entre cette période et aujourd’hui, c’est Paris 2024. Pour la première fois, la France a réuni les équipes masculines et féminines sur un même sol olympique. Devant des tribunes combles au Stade de France, le pays a vécu son heure de gloire en rugby à 7 : médaille d’or chez les hommes après une victoire 28-7 face aux Fidji, pendant que la Nouvelle-Zélande s’imposait chez les femmes, 19-12 devant le Canada.
VIDEO
Bordeaux 2026, trente ans après
En 2026, le France Sevens revient à Bordeaux pour la première fois depuis plus de deux décennies. L’événement marque les trente ans de ce premier tournoi sur invitation de 1996. Au fil de son histoire, six nations ont remporté le titre masculin, et quatre autres ont atteint la grande finale. Les Fidji, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud partagent le record avec trois titres chacun ; la France, les Samoa et l’Australie en comptent un chacun.
Chez les femmes, on compte trois vainqueurs en six éditions : la Nouvelle-Zélande domine avec quatre titres, le Canada et les États-Unis ont chacun le leur.
Un détail mérite cependant attention : l’Australie, qui mène actuellement le Championnat du monde après sa victoire à Valladolid, n’a jamais gagné en France, même si elle a terminé finaliste à quatre reprises sur six. Pour briser cette tendance, les Australiennes devront très probablement s’adjuger leur tout premier titre en France, ce qui leur vaudrait également le titre de championnes du monde. Certains y verront aussi l’occasion d’effacer le souvenir douloureux de leur élimination aux Jeux olympiques de 2024.
Dans le tournoi masculin, les Blitzboks n’ont plus gagné en France depuis 2018. Les Australiens attendent leur heure depuis 1998, et les Pumas n’ont tout simplement jamais remporté cette étape. Ces équipes devront non seulement conjurer ces malédictions, mais aussi composer avec l’ambiance électrique d’un public français derrière ses équipes nationales ; équipes qui n’ont plus décroché de titre sur le circuit masculin ou féminin depuis la victoire olympique mémorable.
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