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HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Samedi
14h05
Sevens

Rugby à 7 : pourquoi la France est la scène parfaite pour la finale du championnat du monde


Les capitaines des équipes avant le HSBC SVNS Bordeaux. Photo : World Rugby.
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Bordeaux s’impose naturellement comme un cadre à la hauteur de ce que cette saison du HSBC SVNS World Series a représenté.

La série 2025/2026 a introduit un nouveau format par niveaux avec montées et descentes, deux nouvelles compétitions – le SVNS 2 et le SVNS 3 -, des lieux inédits et des anniversaires historiques. Peu de nations, cependant, ont embrassé l’esprit de fête du SVNS avec autant de ferveur que les supporters français, passionnés de longue date. Pour une saison aussi imprévisible que celle-ci, il n’est pas de meilleur pays pour accueillir ce dernier rendez-vous.

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Une histoire profondément ancrée en France

Les précédents historiques sont nombreux. Les premiers matchs de sevens disputés hors d’Écosse – berceau historique du format court – se sont tenus au Parc des Princes à Paris, en 1954. La France a continué d’occuper une place de choix dans ce format, avec des équipes comme les Barbarians français participant régulièrement à des tournois sur invitation avant le lancement du World Sevens Series en 1999.

Le France Sevens compte parmi les rares tournois antérieurs au circuit actuel. Première édition en 1996, au Stade Sébastien-Charléty à Paris, sous forme de compétition sur invitation, là aussi. Les Fidjiens ont dominé lors de cette inauguration, 38-19 face aux hôtes français. Quand le World Series a démarré, une étape française s’est imposée comme une évidence. Le même stade accueillait la dernière manche du circuit à dix étapes en mai 2000, avec la Nouvelle-Zélande sacrée après avoir écrasé l’Afrique du Sud 69-10.

Le France Sevens a réintégré le circuit de 2004 à 2006. Bordeaux a accueilli une première fois l’événement avant le retour à Paris en 2005, où la France a remporté son premier titre à domicile en battant les Fidji 28-19. Durant l’absence de l’étape parisienne du circuit entre 2007 et 2015, le rugby à 7 reste populaire en France, avec le Rugby Europe Sevens (compétition multi-étapes à douze nations, organisée par la fédération continentale) délocalisée à Lyon et Clermont-Ferrand.

Paris 2024 : l’apothéose olympique

Le retour du Paris Sevens sur le circuit masculin en 2016 au Stade Jean-Bouin a marqué un tournant. Cette même année voyait la première édition de la série mondiale féminine se tenir à Clermont-Ferrand, le Canada remportant le titre inaugural 29-19 devant l’Australie. La pandémie de Covid-19 a ensuite tout suspendu, avant une reprise avec les circuits masculin et féminin accueillis séparément au Stade Ernest-Wallon à Toulouse.

Le pont entre cette période et aujourd’hui, c’est Paris 2024. Pour la première fois, la France a réuni les équipes masculines et féminines sur un même sol olympique. Devant des tribunes combles au Stade de France, le pays a vécu son heure de gloire en rugby à 7 : médaille d’or chez les hommes après une victoire 28-7 face aux Fidji, pendant que la Nouvelle-Zélande s’imposait chez les femmes, 19-12 devant le Canada.

VIDEO

Bordeaux 2026, trente ans après

En 2026, le France Sevens revient à Bordeaux pour la première fois depuis plus de deux décennies. L’événement marque les trente ans de ce premier tournoi sur invitation de 1996. Au fil de son histoire, six nations ont remporté le titre masculin, et quatre autres ont atteint la grande finale. Les Fidji, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud partagent le record avec trois titres chacun ; la France, les Samoa et l’Australie en comptent un chacun.

Chez les femmes, on compte trois vainqueurs en six éditions : la Nouvelle-Zélande domine avec quatre titres, le Canada et les États-Unis ont chacun le leur.

Un détail mérite cependant attention : l’Australie, qui mène actuellement le Championnat du monde après sa victoire à Valladolid, n’a jamais gagné en France, même si elle a terminé finaliste à quatre reprises sur six. Pour briser cette tendance, les Australiennes devront très probablement s’adjuger leur tout premier titre en France, ce qui leur vaudrait également le titre de championnes du monde. Certains y verront aussi l’occasion d’effacer le souvenir douloureux de leur élimination aux Jeux olympiques de 2024.

Dans le tournoi masculin, les Blitzboks n’ont plus gagné en France depuis 2018. Les Australiens attendent leur heure depuis 1998, et les Pumas n’ont tout simplement jamais remporté cette étape. Ces équipes devront non seulement conjurer ces malédictions, mais aussi composer avec l’ambiance électrique d’un public français derrière ses équipes nationales ; équipes qui n’ont plus décroché de titre sur le circuit masculin ou féminin depuis la victoire olympique mémorable.

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 6 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No just someone with normal views not a far right facist.

524 Go to comments
R
Rugby3 10 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

So woke.

524 Go to comments
c
cnw 24 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 25 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 28 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

524 Go to comments
f
frandinand 34 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

524 Go to comments
f
frandinand 36 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

524 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

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