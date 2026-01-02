Romain Taofifenua va prolonger deux ans avec le Racing 92

Romain Taofifenua n’en a pas encore fini avec le rugby. Selon nos informations, le deuxième international de 35 ans aux 59 sélections avec le XV de France, qui était en fin de contrat en juin avec le Racing 92, va signer pour deux saisons supplémentaires avec le club des Hauts-de-Seine, soit jusqu’en 2028. Il aura alors 37 ans et 9 mois à l’issue de son nouveau contrat.

Arrivé au Racing en 2024 en provenance de Lyon, l’ainé de la fratrie Taofifenua fait partie des cadres du groupe francilien, apportant sa puissance sur les phases arrêtées et sa force de pénétration dans la zone de marque. Auteur de quatre essais pour sa première saison dans le 92, il en est déjà à 3 à mi-saison.

Sa prolongation est donc une excellente nouvelle pour le Racing 92, alors que son autre international de la deuxième ligne, le Gallois Will Rowlands est en fin de contrat. Elle acte aussi la volonté de l’ancien Toulonnais de pousser avec l’équipe de France jusqu’à la Coupe du monde 2027, lui qui avait un temps songé à prendre sa retraite internationale après le Mondial 2023 en France.

