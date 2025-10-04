Toulouse en prend encore 40 : résultats et stats de la 5e journée de Top 14

Cette 5e journée de Top 14, importante pour plusieurs clubs historiques en difficulté, a commencé fort pour Montpellier. Le MHR a battu avec de la marge le Stade rochelais, décrochant même le bonus offensif (37-13). Tout avait pourtant bien démarré pour les Maritimes, qui avaient tiré les premiers grâce à un exploit solitaire de son ailier australien Suniasi Vunivalu (6e), mais ils ont vite montré leurs limites, dominés et étouffés par des Montpelliérains dans un très bon jour.

Un peu plus tard, Perpignan comptait sur la réception d’un Stade français incapable de s’imposer à l’extérieur depuis 18 matchs pour enfin ouvrir son compteur point. La déception est à la hauteur des attentes pour les Catalans. Deux essais encaissés dans le premier quart d’heure, une absence de révolte concrète et au final, un nouveau match à 0 point pour l’USAP (11-28).

Pour le plus grand plaisir du Stade français et aussi de Montauban, venue à Clermont avec une équipe B et qui a pris une grosse raclée à Marcel-Michelin (84-31). Un scenario finalement très conforme à ce qui était attendu, avec des essais à gogo et un nombre vertigineux de points, record pour un match de Top 14, pour cette affiche entre les deux plus mauvaises défenses du championnat.

Record de points battu à Clermont – Montauban

Comme Montauban, Pau, co-leader avant ce week-end, avait choisi de faire tourner au moment de se déplacer à Toulon. Et même si elle a fait illusion en première période (14-3), la sanction a été logique, avec une confortable victoire bonifiée du RCT (33-17).

Pour voir du suspense, il fallait être à Castres. Dans un match relativement fermé, sans essai pendant une mi-temps (6-6), le Racing 92 a cru tenir le bon bout en trouvant la faille grâce à une fulgurance de son Fidjien Vinaya Habosi (49e). Mais les Franciliens ont encaissé un essai casquette, un renvoi d’en-but tapé par Leo Carbonneau et contré de façon inexplicable par le talonneur remplaçant Pierre Colonna, qui a marqué (73e). Dans une fin de match irrespirable, la délivrance est venue après la sirène pour Pierre-Fabre, avec une réalisation d’Abraham Papali’i sur un ultime pick and go (80e+2) synonyme de victoire (20-16).

L’ESSAI DE LA VICTOIRE POUR CASTRES 💥 Après la sirène, Papali’i offre la victoire aux siens grâce à un essai plein de puissance 🙌#COR92 pic.twitter.com/gb3MjBx0LB — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 4, 2025

En soirée, l’UBB, encore amoindrie par les absences, est venue à bout du LOU (32-20) dans un match inégal où elle a fini par décrocher le bonus offensif grâce à un doublé de l’inévitable Louis Bielle-Biarrey.

Dans le dernier match de cette 5e journée, Bayonne et Toulouse se sont livrés un très beau combat. Les visiteurs, qui menaient de 5 points à l’entrée du dernier quart d’heure malgré une touche défaillante et 10 points lâchés au pied, ont fini par exploser dans le Bayonne time, martyrisés par le talent des individualités basques tel Tom Spring, Joris Segond et surtout Esteban Capilla, encore extraordinaire avec une passe décisive et un essai. Au final, le champion de France a encore encaissé 40 points à l’extérieur et Bayonne, grâce à ce succès de prestige, est le nouveau leader du Top 14.

Top 14 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Toulouse 4 3 1 0 14 2 Pau 4 3 1 0 14 3 Lyon 4 3 1 0 13 4 Racing 92 4 3 1 0 12 5 Bayonne 4 3 1 0 12 6 Stade Rochelais 3 2 1 0 10 7 Stade Francais 4 2 2 0 10 8 Bordeaux 4 2 2 0 9 9 Toulon 3 2 1 0 9 10 Montpellier 4 1 2 1 8 11 Castres 4 1 3 0 7 12 Clermont 4 1 3 0 5 13 US Montauban 4 0 3 1 2 14 Perpignan 4 0 4 0 0