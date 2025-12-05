DIRECT - Résultats et stats de la 13e journée de Pro D2

Lors de la 13e journée de Pro D2 vendredi 5 décembre 2025, Vannes se rend chez la lanterne rouge carcassonnaise avec huit succès sur les neuf derniers matchs et l’envie de creuser encore l’écart en tête. Derrière, Valence-Romans et Provence Rugby se déplacent à Biarritz et reçoivent Agen pour rester au contact.

Plus bas dans le classement, Oyonnax peut enfoncer un peu plus Mont-de-Marsan, Béziers et Soyaux-Angoulême jouent gros pour sortir de la zone dangereuse. Brive, relancé par Pierre-Henry Broncan, veut confirmer à Aurillac alors que Nevers reçoit Dax pour rester dans la course aux phases finales.

Agen Provence Rugby

USON Nevers Dax

Mont de Marsan Oyonnax

Aurillac Brive

Biarritz Valence Romans

Beziers Soyaux Angouleme

Carcassonne Vannes

Colomiers Grenoble