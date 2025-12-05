DIRECT - Résultats et stats de la 13e journée de Pro D2
Lors de la 13e journée de Pro D2 vendredi 5 décembre 2025, Vannes se rend chez la lanterne rouge carcassonnaise avec huit succès sur les neuf derniers matchs et l’envie de creuser encore l’écart en tête. Derrière, Valence-Romans et Provence Rugby se déplacent à Biarritz et reçoivent Agen pour rester au contact.
Plus bas dans le classement, Oyonnax peut enfoncer un peu plus Mont-de-Marsan, Béziers et Soyaux-Angoulême jouent gros pour sortir de la zone dangereuse. Brive, relancé par Pierre-Henry Broncan, veut confirmer à Aurillac alors que Nevers reçoit Dax pour rester dans la course aux phases finales.
