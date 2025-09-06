Montauban s'est accroché, mais le Stade français a déroulé

Une défaite et pratiquement 50 points encaissés mais Montauban est tombé les armes à la main samedi à Paris pour la reprise du Top 14 (47-24). Pour son retour dans l’élite après 15 ans d’absence, le promu a souffert sur les attaques parisiennes mais a aussi montré de belles intentions dans le jeu, donnant à ce premier match de la saison un côté spectaculaire et très agréable à suivre. Challengé par moments, le Stade français gagne ce match à 11 essais avec le bonus offensif en ayant encaissé 4 essais et devient provisoirement le premier leader de la saison.

Loin des agitations de la saison passée, entre remaniements du staff et crainte de la relégation, le club de la capitale a étrenné plus sereinement sa nouvelle pelouse hybride, installée durant l’été pour partager le stade avec

les footballeurs du Paris FC.

Carbonel reprend sur de très bonnes bases

Porté par un excellent Louis Carbonel à l’ouverture, peut-être auteur de son meilleur match avec les Soldats roses depuis son arrivée en 2024, le Stade français a déroulé par intermittence un jeu ambitieux, en net progrès par rapport à la saison passée, malgré des largesses défensives.

L’apprentissage du Top 14 promet d’être encore long pour Montauban, petit Poucet du championnat dont il possède le budget le plus faible, souvent dépassé par la vitesse des offensives parisiennes. Il n’a fallu que cinq minutes à Paris pour marquer ses premiers points, l’arrière Joe Jonas perçant au centre du terrain, bien servi par Carbonel, pour finir dans l’en-but (5e). Les hommes de Sébastien Tillous-Borde se sont bien accrochés mais ont eu du mal à terminer le premier acte, encaissant coup sur coup deux essais fatals par Yoan Tanga (38e) et l’inévitable Louis Carbonel (40e).

En seconde période, les Parisiens ont décroché le bonus offensif grâce à trois essais du demi de mêlée néo-zélandais Tawera Kerr-Barlow, arrivé de la Rochelle à l’intersaison (41e), du talonneur Lucas Peyresblanques (57e) et du centre Tani Vili (77e), malgré un doublé de l’ailier de Montauban Yvan Reilhac (65e, 71e).

Après le match, ce dernier a évoqué la nécessité de resserrer les boulons pour la suite : “En prenant 7 essais (par match), sur la durée, on ne tiendra pas. L’attaque y est, il faut vraiment qu’on s’y mette en défense. Je n’ai pas les stats, mais à un moment, vu que je suis ailier j’ai pu voir l’écran géant, et on était à 77% de réussite au placage. Je ne sais pas à combien on a fini, mais c’est vraiment trop bas.”

Un axe de progression clair pour Montauban dans sa quête d’apprentissage des standards du Top 14.

