Lyon dévore un Racing 92 hors sujet
Lyon lance sa saison avec panache. Le LOU a facilement battu chez lui au Matmut Gerland le Racing 92 dans un match où il a dominé les débats (32-7). Les jeux étaient déjà presque faits à la pause avec trois essais marqués pour un seul encaissé par la recrue francilienne Nathan Hughes (8e). La seule fois où les Ciel et Blanc ont trouvé la faille, pollués par les scories et surtout une grosse indiscipline. Dans une seconde période beaucoup moins riche en points, c’est le flanker Dylan Cretin (67e) qui a offert le bonus offensif à son équipe.
Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !