Lyon dévore un Racing 92 hors sujet

Lyon lance sa saison avec panache. Le LOU a facilement battu chez lui au Matmut Gerland le Racing 92 dans un match où il a dominé les débats (32-7). Les jeux étaient déjà presque faits à la pause avec trois essais marqués pour un seul encaissé par la recrue francilienne Nathan Hughes (8e). La seule fois où les Ciel et Blanc ont trouvé la faille, pollués par les scories et surtout une grosse indiscipline. Dans une seconde période beaucoup moins riche en points, c’est le flanker Dylan Cretin (67e) qui a offert le bonus offensif à son équipe.

ADVERTISEMENT

Lyon Racing 92 Toutes les stats et les données

Face à face 5 dernières rencontres 3 Victoires 1 Nuls 1 Victoires Moyenne de points marqués 28 22 Le premier essai gagne 60% L'équipe recevante gagne 60%

Graphique d'évolution des points Lyon gagne +25 Temps passé en tête 78 Minutes passées en tête 0 98% % du match passés en tête 0% 40% Possession sur les 10 dernières minutes 60% 0 Points sur les 10 dernières minutes 0

Entrées dans les 22 m Moyenne des points marqués 1.9 15 Entrées Moyenne des points marqués 0.8 8 Entrées

Synthèse du match 2 Coups de pied de pénalité 0 4 Essais 1 3 Transformations 1 0 Drops 0 107 Courses avec ballon 80 4 Franchissements 3 13 Turnovers perdus 21 8 Turnovers gagnés 6

Occupation 14% 34% 28% 24% 52% Occupation 48%

Possession 12% 24% 30% 34% 12% 26% 43% 19% 11% Possession sur les 10 dernières minutes 89% 47% Possession 53%

Phases statiques 10 Mêlées 6 78% % de mêlées gagnées 50% 18 Touche 12 89% % de touches gagnées 83% 8 Renvois réussis 2 67% % de renvois réussis 67%

Attaque 117 Passes 100 107 Courses avec ballon 80 170m Mètres après contact 185m 4 Franchissements 3

Turnovers 8 Turnovers gagnés 6 13 Turnovers perdus 21

Pénalités 8 Pénalités concédées 17 0 Cartons jaunes 3 0 Cartons rouges 0

Défense 85 Tentatives de plaquages 127 14 Plaquages manqués 13 86% % de plaquages réussis 91%

Coups de pied 27 Total coups de pied 18 1:4.3 Ratio coups de pied/passes 1:5.6

Vitesse de sortie de ruck 39% 65% 0-3 secs 48% 25% 3-6 secs 13% 10% 6+ secs 70 70 Rucks gagnés 51

Top 14 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Clermont 0 0 0 0 0 2 Bayonne 0 0 0 0 0 3 Castres 0 0 0 0 0 4 Lyon 0 0 0 0 0 5 Montpellier 0 0 0 0 0 6 Racing 92 0 0 0 0 0 7 Toulon 0 0 0 0 0 8 Pau 0 0 0 0 0 9 Stade Francais 0 0 0 0 0 10 Stade Rochelais 0 0 0 0 0 11 Toulouse 0 0 0 0 0 12 Bordeaux 0 0 0 0 0 13 US Montauban 0 0 0 0 0 14 Perpignan 0 0 0 0 0