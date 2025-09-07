Du suspense à gogo mais à la fin, c'est encore Toulouse qui gagne

L’histoire se répète ! Avant le dernier match de la 1ère journée de Top 14, le manager auvergnat Christophe Urios appelait de ses vœux à ce que la série de victoires de Toulouse contre Clermont “avec des équipes mixtes” s’arrête mais il n’a pas été entendu. Le champion de France a battu l’ASM dimanche (24-34) grâce notamment à un excellent Anthony Jelonch, auteur de l’essai du K.O en fin de partie (72e) et d’une passe décisive pour Paul Graou après un rush magnifique en première période (18e).

Les Jaunards repartent de ce match, très serré jusqu’à l’essai final de Jelonch, bredouilles et frustrés d’avoir subi une septième défaite d’affilée face à un Stade toulousain qui envoie déjà un message à la concurrence.

Clermont Toulouse Toutes les stats et les données

Face à face 5 dernières rencontres 0 Victoires 0 Nuls 5 Victoires Moyenne de points marqués 20 37 Le premier essai gagne 80% L'équipe recevante gagne 40%

Graphique d'évolution des points Toulouse gagne +10 Temps passé en tête 17 Minutes passées en tête 46 21% % du match passés en tête 56% 90% Possession sur les 10 dernières minutes 10% 0 Points sur les 10 dernières minutes 7

Entrées dans les 22 m Moyenne des points marqués 2.5 7 Entrées Moyenne des points marqués 2.1 16 Entrées

Synthèse du match 4 Coups de pied de pénalité 2 2 Essais 4 1 Transformations 4 0 Drops 0 117 Courses avec ballon 134 2 Franchissements 5 14 Turnovers perdus 13 3 Turnovers gagnés 5

Occupation 28% 25% 18% 29% 47% Occupation 53%

Possession 16% 19% 40% 25% 3% 25% 35% 38% 90% Possession sur les 10 dernières minutes 10% 47% Possession 53%

Phases statiques 5 Mêlées 3 80% % de mêlées gagnées 67% 14 Touche 17 86% % de touches gagnées 82% 7 Renvois réussis 7 89% % de renvois réussis 100%

Attaque 136 Passes 168 117 Courses avec ballon 134 254m Mètres après contact 335m 2 Franchissements 5

Turnovers 3 Turnovers gagnés 5 14 Turnovers perdus 13

Pénalités 11 Pénalités concédées 9 1 Cartons jaunes 0 0 Cartons rouges 0

Défense 143 Tentatives de plaquages 133 32 Plaquages manqués 15 82% % de plaquages réussis 90%

Coups de pied 29 Total coups de pied 28 1:4.7 Ratio coups de pied/passes 1:6

Vitesse de sortie de ruck 55% 70% 0-3 secs 27% 16% 3-6 secs 18% 14% 6+ secs 82 82 Rucks gagnés 87

Top 14 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Clermont 0 0 0 0 0 2 Bayonne 0 0 0 0 0 3 Castres 0 0 0 0 0 4 Lyon 0 0 0 0 0 5 Montpellier 0 0 0 0 0 6 Racing 92 0 0 0 0 0 7 Toulon 0 0 0 0 0 8 Pau 0 0 0 0 0 9 Stade Francais 0 0 0 0 0 10 Stade Rochelais 0 0 0 0 0 11 Toulouse 0 0 0 0 0 12 Bordeaux 0 0 0 0 0 13 US Montauban 0 0 0 0 0 14 Perpignan 0 0 0 0 0

