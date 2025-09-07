Du suspense à gogo mais à la fin, c'est encore Toulouse qui gagne
L’histoire se répète ! Avant le dernier match de la 1ère journée de Top 14, le manager auvergnat Christophe Urios appelait de ses vœux à ce que la série de victoires de Toulouse contre Clermont “avec des équipes mixtes” s’arrête mais il n’a pas été entendu. Le champion de France a battu l’ASM dimanche (24-34) grâce notamment à un excellent Anthony Jelonch, auteur de l’essai du K.O en fin de partie (72e) et d’une passe décisive pour Paul Graou après un rush magnifique en première période (18e).
Les Jaunards repartent de ce match, très serré jusqu’à l’essai final de Jelonch, bredouilles et frustrés d’avoir subi une septième défaite d’affilée face à un Stade toulousain qui envoie déjà un message à la concurrence.
