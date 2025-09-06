Un long round d'observation et Bordeaux a fini par se défaire du Stade rochelais
En s’armant de patience, on a fini par voir des essais dans ce Bordeaux-Bègles – La Rochelle. Deux de chaque côté, tous en seconde période, et c’est au final l’UBB qui remporte ce choc de la 1ère journée de Top 14. Louis Bielle-Biarrey, servi par une petite passe au pied de Matthieu Jalibert, a éclairé une partie jusque-là un peu brumeuse.
Jules Favre l’a imité quelques minutes plus tard, à la réception d’une transversale au pied lumineuse d’Antoine Hastoy (51e) mais les Bordelais ont su reprendre leur marche en avant.
Le N.9 Martin Page-Relo, arrivé cet été et titulaire en raison de la blessure du capitaine Maxime Lucu, a réussi ses débuts en creusant l’écart d’un essai plein de malice (60e).
Mené 21-8, le Stade rochelais a eu le mérite d’avoir une belle réaction en fin de match. Un peu trop tard pour contrarier la victoire girondine mais suffisant pour aller chercher un point de bonus défensif grâce à une pénalité d’Antoine Hastoy après la sirène alors que l’UBB jouait à 13 contre 15.
Quel filou Martin Page-Relo 😅#UBBSR | #TOP14 pic.twitter.com/87C2uROYA5
— CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 6, 2025
Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !