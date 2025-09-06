Un long round d'observation et Bordeaux a fini par se défaire du Stade rochelais

En s’armant de patience, on a fini par voir des essais dans ce Bordeaux-Bègles – La Rochelle. Deux de chaque côté, tous en seconde période, et c’est au final l’UBB qui remporte ce choc de la 1ère journée de Top 14. Louis Bielle-Biarrey, servi par une petite passe au pied de Matthieu Jalibert, a éclairé une partie jusque-là un peu brumeuse.

ADVERTISEMENT

Jules Favre l’a imité quelques minutes plus tard, à la réception d’une transversale au pied lumineuse d’Antoine Hastoy (51e) mais les Bordelais ont su reprendre leur marche en avant.

Le N.9 Martin Page-Relo, arrivé cet été et titulaire en raison de la blessure du capitaine Maxime Lucu, a réussi ses débuts en creusant l’écart d’un essai plein de malice (60e).

Mené 21-8, le Stade rochelais a eu le mérite d’avoir une belle réaction en fin de match. Un peu trop tard pour contrarier la victoire girondine mais suffisant pour aller chercher un point de bonus défensif grâce à une pénalité d’Antoine Hastoy après la sirène alors que l’UBB jouait à 13 contre 15.

Bordeaux Stade Rochelais Toutes les stats et les données

Face à face 5 dernières rencontres 2 Victoires 0 Nuls 3 Victoires Moyenne de points marqués 22 22 Le premier essai gagne 100% L'équipe recevante gagne 80%

Graphique d'évolution des points Bordeaux gagne +5 Temps passé en tête 52 Minutes passées en tête 2 62% % du match passés en tête 2% 3% Possession sur les 10 dernières minutes 97% 0 Points sur les 10 dernières minutes 10

Entrées dans les 22 m Moyenne des points marqués 2.4 7 Entrées Moyenne des points marqués 1.3 13 Entrées

Synthèse du match 3 Coups de pied de pénalité 2 2 Essais 2 2 Transformations 1 0 Drops 0 86 Courses avec ballon 154 3 Franchissements 6 20 Turnovers perdus 13 6 Turnovers gagnés 5

Occupation 23% 36% 18% 23% 41% Occupation 59%

Possession 20% 31% 27% 21% 7% 23% 43% 27% 3% Possession sur les 10 dernières minutes 97% 42% Possession 58%

Phases statiques 4 Mêlées 10 75% % de mêlées gagnées 75% 22 Touche 13 73% % de touches gagnées 62% 6 Renvois réussis 4 86% % de renvois réussis 75%

Attaque 111 Passes 189 86 Courses avec ballon 154 178m Mètres après contact 335m 3 Franchissements 6

Turnovers 6 Turnovers gagnés 5 20 Turnovers perdus 13

ADVERTISEMENT

Pénalités 6 Pénalités concédées 13 2 Cartons jaunes 0 0 Cartons rouges 0

Défense 129 Tentatives de plaquages 78 31 Plaquages manqués 13 81% % de plaquages réussis 86%

Coups de pied 39 Total coups de pied 30 1:2.8 Ratio coups de pied/passes 1:6.3

Vitesse de sortie de ruck 58% 67% 0-3 secs 31% 24% 3-6 secs 11% 9% 6+ secs 51 51 Rucks gagnés 81

Top 14 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Clermont 0 0 0 0 0 2 Bayonne 0 0 0 0 0 3 Castres 0 0 0 0 0 4 Lyon 0 0 0 0 0 5 Montpellier 0 0 0 0 0 6 Racing 92 0 0 0 0 0 7 Toulon 0 0 0 0 0 8 Pau 0 0 0 0 0 9 Stade Francais 0 0 0 0 0 10 Stade Rochelais 0 0 0 0 0 11 Toulouse 0 0 0 0 0 12 Bordeaux 0 0 0 0 0 13 US Montauban 0 0 0 0 0 14 Perpignan 0 0 0 0 0