TOP 14

RCT : un nouveau stade en bord de mer coûterait moitié moins que rénover Mayol

Nouveau stade Toulon

Toulon a été annulé si tard”>Et si l’annulation en dernière minute du match Toulon – La Rochelle le 21 septembre dernier pour cause d’orage violent avait été la goutte qui avait fait déborder le vase de Mayol ? Le stade toulonnais s’était retrouvé avec une pelouse gorgée d’eau, des coursives inondées, des douches dans les tribunes. La Ligue Nationale de Rugby a prévenu : encore un cas comme ça et la rencontre sera délocalisée dans un stade adapté (probablement à Aix-en-Provence) et à huis-clos.

Depuis plusieurs années le président du RCT Bernard Lemaître alerte les pouvoirs publics sur la question, mais sans trouver une oreille attentive. Il n’hésite pas aujourd’hui à profiter de la campagne pour les municipales pour (re)mettre les pieds dans le plat, voire en dramatisant un tantinet la réalité (sans pour autant parler d’urgence). Selon lui il n’y a qu’une solution : détruire Mayol et reconstruire ailleurs.

Un poumon économique essoufflé

Déjà sur le plan économique, le RCT est en net retrait par rapport aux autres clubs de Top 14 sur la partie stade et revenus les jours de match. Mayol est en effet classé dernier (14e) dans un classement des stades de Top 14 publié par le Midi Olympique/Rugbyrama avec une note de 24/40 quand Chaban-Delmas à Bordeaux compte dix points de plus.

En termes d’abonnement, le RCT n’est qu’en 8e position en nombre d’abonnements vendus et présente le taux le plus élevé de no-show du Top 14 (15%), ce qui traduit une moindre attractivité/confort. Même les hospitalités, poumon économique fort d’un tel équipement, sont en-deçà : 1 333 places VIP à Mayol contre, par exemple, 3 693 à La Rochelle, et un chiffre d’affaires hospitalités de 5,1 M€ contre presque trois fois plus pour La Rochelle.

Enfin, même les buvettes boivent la tasse avec un chiffre d’affaires de 635 000 € quand Marcel-Deflandre à La Rochelle compte vraiment les billets (1,7 M€).

Lemaître insiste aussi sur le poids économique global du RCT (21,5 M€ d’impact, 243 emplois, 309 000 spectateurs, 52% provenant hors métropole toulonnaise), ce qui renforce l’idée qu’un stade sous-dimensionné et obsolète met en danger le modèle économique du club et du territoire.

Une rénovation impossible

Selon le président du RCT, la situation ne pourra pas s’améliorer tant que le stade Mayol sera là. Car selon lui, il est tout simplement impossible de le rénover. D’une part, Mayol est « encastré » dans un quartier dense entouré d’immeubles d’habitation, des avenues de la République et Franklin-Roosevelt, avec un parking souterrain en fondation, des bâtiments classés. Or, pour satisfaire la norme GEEM (propre aux stades pros de plus de 15 000 places), il faudrait créer un périmètre de sécurité de 12 m tout autour, ce qui est impossible sans démolitions massives d’immeubles.

VIDEO

En plus du confort, Mayol n’est plus éligible aux normes de sécurité demandées. Ainsi, il faudrait dans l’idéal quatre cages d’escalier dédiées aux secours ; aujourd’hui il n’y en a aucune et il serait impossible d’en créer sans abattre des bâtiments. Concernant l’accès au terrain, deux accès de 6 m chacun sont réclamés pour les secours ; Mayol n’en dispose que d’un seul, de 4 m.

Il faudrait une infirmerie principale de 100 m2 et 4 infirmeries au total ; Mayol ne dispose que de 13 m2 et d’une seule infirmerie. Un poste de commandement de 100 m2 ? Il n’y a que 39 m2 actuellement. Des aires de stationnement pour les secours ? Elles sont inexistantes et impossibles à créer sans détruire les bâtiments environnants.

Dans l’absolu, selon le président Lemaître, remettre Mayol aux normes imposerait rien de moins que de démolir le Palais Neptune, l’EHPAD Renaissance et des immeubles rue Dutasta, de mettre en souterrain les avenues de la République et Franklin-Roosevelt, de démolir au moins partiellement le parking Mayol et le centre commercial (avec expropriations et relogements, refonte du plan de circulation laissant craindre un centre-ville paralysé pendant des années). Pendant ce temps, il faudrait quand même que le RCT joue, d’où la construction d’une stade provisoire (15-20 M€), avec une baisse immanquable du nombre de places et un déficit structurel aggravé pendant les travaux.

Bref, dans l’étude présentée à la presse en milieu de semaine, Bernard Lemaître chiffre le coût global de toute cette opération à pas moins de 400 M€ pour, selon la formule du document, obtenir à terme « un stade toujours pas moderne » malgré ces travaux !

Ce qu’apporterait un nouveau stade

En noircissant au maximum le tableau, le président du RCT entend apporter la seule solution qui soit, selon lui : un tout nouveau stade. Il a déjà repéré les lieux et visé deux endroits disponibles : Pipady et Tour Royale, en bord de mer, à environ 600 m de Mayol, ce qui aurait le mérite d’assurer une continuité territoriale (« rester Toulonnais, rester Méditerranéen »).

Ce nouveau stade serait pensé comme un équipement multifonctions avec palais des congrès intégré pour des séminaires, conventions, concerts, autres événements sportifs, musée, boutique, restaurant panoramique, rooftop, bodega, visites guidées. Un « nouveau phare de Toulon », capable de fonctionner 365 jours par an et de réduire la dépendance aux seuls revenus sportifs.

Car actuellement le club enregistre des pertes annuelles de 8-9 M€, et la direction explique que la structure actuelle limite fortement les revenus (hospitalités, buvettes, services VIP, exploitation 365 jours/an). De plus, ce nouveau stade (18 000-20 000 places, avec quatre tribunes couvertes, 3 000-4 000 places premium, loges, salons, espaces hospitalités) permettrait de hisser le RCT au niveau des standards économiques du Top 14.

Il en va de la survie du RCT, décrit comme la première entreprise de spectacle vivant du Var et le premier réseau d’affaires du département. Le financement de ce chantier, d’environ 200 millions d’euros, n’a pas encore été étudié.

Pas d’écho du côté des élus

Et malgré tout cela, les élus ne suivent pas. La maire Josée Massi s’est à plusieurs reprises opposée, ou montrée très réservée, à l’idée de quitter Mayol, affirmant qu’aucun projet de nouveau stade n’était à l’ordre du jour et réaffirmant la priorité de rester à Mayol. Elle a au contraire mis en avant un projet de « modernisation » de Mayol (requalification de tribunes, mise en conformité, hospitalités améliorées, couverture des tribunes, étalement du chantier sur six ans).

Le bras de fer entre le RCT et les responsables politiques locaux est largement documenté : la plupart des candidats aux municipales seraient opposés à l’abandon de Mayol et privilégieraient des scénarios de rénovation, malgré le diagnostic très pessimiste du club.

« Personne ne veut abandonner Mayol mais il a fait son temps »

« Personne ne veut abandonner Mayol mais il a fait son temps », insiste pourtant Bernard Lemaître. « Dans le monde du rugby aujourd’hui, les principales recettes d’un club professionnel doivent venir de son stade, l’enjeu est donc un stade moderne, capable de générer des ressources suffisantes pour réduire le déficit et pérenniser le RCT dans l’élite du rugby français.

« On arrive seulement à réaliser 5 millions d’euros de chiffre d’affaires par an en terme d’hospitalités, simplement parce qu’on n’a pas les installations qui le permettent. Rénover Mayol coûterait une fortune. Il appartiendra au futur maire de reconnaître l’urgence de la situation et d’agir dans des délais compatibles avec la survie du RCT au plus haut niveau du rugby français.

« On a d’abord été accueillis avec méfiance, puis ils ont progressivement été séduits. Certains étaient d’abord hostiles, mais, en campagne électorale, on ne se livre pas plus. On commence à peine notre travail, on ne va pas lâcher, le prochain maire nous aura à ses basques », a lancé le dirigeant de 87 ans, dix jours avant le premier tour des municipales.

