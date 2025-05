Raphaël Ibanez mis à l'écart du XV de France ? Il répond

L’ancien manager du XV de France Raphaël Ibanez, binôme de Fabien Galthié au cours de son premier mandat, a disparu des radars pour la deuxième saison du sélectionneur. Au lendemain de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France, la fédération avait communiqué sur ses nouvelles missions : un cadre de supervision plus large du XV de France, un accompagnement du développement et de la coordination entre toutes les équipes de France, un renforcement des collaborations avec les clubs professionnels et les acteurs institutionnels…

Bref, rien d’aussi croustillant que de figurer auprès du sélectionneur à chaque moment clé de l’histoire du XV de France. On l’a dit en froid avec Galthié, que les tensions entre les deux hommes avaient eu raison de l’ancien talonneur (52 ans, 98 sélections).

Très discret dans les médias – à part une récente interview exclusive pour RugbyPass au sujet de Jonah Lomu – Raphaël Ibanez a accepté de s’exprimer pour la première fois et de répondre à près de 18 mois de rumeurs et supputations.

Alors, mise à l’écart ou pas ? « J’ai laissé parler », lâche-t-il à notre confrère Marc Duzan dans les colonnes du Midi Olympique du lundi 4 mai. « Le quart de finale de la Coupe du monde a été un traumatisme, une déchirure. On l’a perdue, mais pourquoi ?

« Cette question posée, il y a eu des réflexions menées par la direction de la FFR. Et derrière, il a fallu plusieurs mois pour que chacun trouve sa place sur l’échiquier de Marcoussis. Aujourd’hui, à l’initiative de Jean-Marc Lhermet, un manager général est donc dédié à chaque équipe nationale. Christophe Reight pour les féminines, Jérôme Daret pour le 7, Cédric Laborde pour les moins de 20 ans et enfin moi auprès du XV de France.

« Ce que certains ont défini comme une disparition me concernant étaient en fait un changement de rôle. »

Pour autant, de l’ultra communication à une diète médiatique, il y un gap. « Un manager a-t-il vocation à bomber le torse et parler tout le temps ? J’ai beaucoup causé lors du premier mandat, vous savez, et j’ai aujourd’hui le sentiment qu’au sein du staff, nous sommes chacun notre place. J’ai préféré me reconcentrer sur les choses essentielles, à savoir écouter les coachs et les joueurs. Je suis plus en paix avec la fonction », assure Ibanez qui rejette les rumeurs le mettant en froid avec Galthié.

« Avec Fabien, on se connaît depuis 30 ans et il n’y a pas de problème. Je connais la machine médiatique autour du XV de France et une discussion en interne devient vite une crise en externe. »

« Avec Fabien, on se connaît depuis 30 ans et il n’y a pas de problème. Je connais la machine médiatique autour du XV de France et une discussion en interne devient vite une crise en externe. Après 2023, il fallait changer notre façon de fonctionner et aujourd’hui ça marche. Nous sommes avec le staff, en réflexion et en évolution permanente pour faire gagner le XV de France. Sur et en dehors du terrain », assure le manager général.

Il l’admet posément : « ma parole s’est faite rare, c’est vrai. J’ai choisi de me recentrer sur l’essentiel, ma famille, mes proches et ma fonction. » Concernant cette partie plus intime de l’interview, Raphaël Ibanez raconte les deux combats terribles qu’il a dû mener ces dernières années : le décès accidentel d’un ami d’enfance lors d’une sortie en kayak en avril 2022 et la leucémie de son fils cadet déclenchée six mois plus tard.

Face à ces drames de la vie, la moindre polémique est malvenue.