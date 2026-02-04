Qui domine le Tournoi des Six Nations ? Les dix derniers vainqueurs passés au crible

Le Tournoi des Six Nations, qui s’ouvre jeudi par un choc entre la France et l’Irlande, oppose deux des nations les plus titrées de l’ère moderne. Le palmarès récent comme l’historique du XV de France illustrent l’importance de cet affrontement au sommet du rugby européen.

Lors des dix dernières éditions, France, Irlande, Angleterre et Pays de Galles se sont partagé tous les titres, avec plusieurs Grands Chelems qui ont marqué la compétition. La France arrive à ce nouveau Tournoi dans la peau du tenant du titre, sacrée en 2025, tandis que l’Irlande reste la référence de la première moitié des années 2020 avec deux sacres consécutifs avant le retour des Bleus.

Les dix derniers vainqueurs du Tournoi des Six Nations

2025 : France

2024 : Irlande

2023 : Irlande (Grand Chelem)

2022 : France (Grand Chelem)

2021 : Pays de Galles

2020 : Angleterre

2019 : Pays de Galles (Grand Chelem)

2018 : Irlande (Grand Chelem)

2017 : Angleterre

2016 : Angleterre (Grand Chelem)

Le palmarès du XV de France dans le Tournoi

En s’imposant contre l’Écosse en 2025, le XV de France a décroché le 27e titre de son histoire dans le Tournoi des Cinq puis des Six Nations, dont dix Grands Chelems, ce qui le place au troisième rang du palmarès derrière l’Angleterre et le Pays de Galles. Ces sacres jalonnent toutes les grandes ères du rugby français, des années 1950 aux années 2020.

Victoires du XV de France dans le Tournoi : 1954, 1955, 1959, 1960, 1961, 1962, 1967, 1968 (Grand Chelem), 1970, 1973, 1977 (Grand Chelem), 1981 (Grand Chelem), 1983, 1986, 1987 (Grand Chelem), 1988, 1989, 1993, 1997 (Grand Chelem), 1998 (Grand Chelem), 2002 (Grand Chelem), 2004 (Grand Chelem), 2006, 2007, 2010 (Grand Chelem), 2022 (Grand Chelem), 2025.

Ce poids historique du XV de France se mesure aussi face aux autres grandes puissances du rugby européen.

Nations Titres totaux Grands chelems Angleterre 39 13 Pays de Galles 39 12 France 27 10 Irlande 24 4 Écosse 22 3 Italie 0 0

