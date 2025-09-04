Pro D2 (J2) : Vannes doit se lancer, Grenoble et Colomiers confirmer

Le feu d’artifice de la reprise va-t-il reprendre jeudi et vendredi. Tous les fans de la Pro D2 l’espèrent ardemment. Pour Vannes, il s’agira de valider le bon résultat à l’extérieur glané chez un candidat direct. Les Bretons, relégués de Top 14 la saison passée et favoris à la remontée, ont ramené les deux points du match nul à Brive (30-30), deuxième la saison passée et concurrent aux premières places.

Pour leur retour à La Rabine, ils affrontent Soyaux-Angoulême qui a connu les phases finales pour la première fois de son histoire la saison passée, et qui a remporté son premier match contre Provence Rugby (28-25). Une victoire leur est nécessaire pour ne pas voir filer le premier wagon de tête. Finaliste malheureux la saison passée, Grenoble a commencé fort en allant s’imposer après la sirène à Oyonnax (30-28).

Colomiers, autre équipe qui a fini dans le haut du panier la saison passée, a aussi l’occasion de faire la passe de deux en recevant Biarritz en ouverture de cette journée jeudi, après sa victoire à Mont-de-Marsan (24-20) lors de la première journée. Le BO, également vainqueur lors de la première journée, contre Béziers (55-36), ne compte cependant que deux unités en raison d’une sanction extra-sportive lui ayant fait commencer la saison avec un handicap de trois points.

Dans le bas du tableau, après leur lourde défaite à l’extérieur lors de la première journée, Agen, 14e la saison passée et Carcassonne, promu, vont tenter de lancer leur saison contre respectivement Oyonnax et Mont-de-Marsan.

Le programme de la 2e journée :

Jeudi

(21h00) Colomiers – Biarritz

Vendredi

(19h00) Carcassonne – Oyonnax

(19h30) Béziers – Nevers

Grenoble – Aurillac

Provence Rugby – Valence-Romans

Agen – Mont-de-Marsan

Dax – Brive

(21h00) Vannes – Soyaux-Angoulême