Pro D2 : la victoire à Grenoble qui change tout pour Valence-Romans

Valence-Romans a réalisé une excellente opération en s’imposant chez le voisin Grenoble, 25-19, jeudi 2 avril en ouverture de la 25e journée de Pro D2, les Drômois en profitant pour monter provisoirement sur le podium.
Provence-Rugby aura toutefois la possibilité de reprendre cette 3e place dès ce soir, mais devra pour cela l’emporter en déplacement chez un concurrent direct, Brive (5e). Si les Provençaux s’inclinent en Corrèze, le leader Vannes pourrait assurer dès à présent sa place en demi-finale en cas de victoire à Agen (7e).
Trop d’occasions manquées du FCG
Ce succès historique dans le neuvième derby du Dauphiné est la toute première victoire des Drômois à Grenoble, décrochée au terme d’un match irrespirable et sous une cascade de blessés. Portés par une défense en mode rideau de fer et un réalisme clinique, les Drômois ont pris les commandes grâce à une séquence de plus de dix temps de jeu conclue par Mattéo Rodor, puis à l’essai du néo-Drômois Paul Marsan dix minutes plus tard, auteur de son premier essai avec le VRDR pour seulement son deuxième match de Pro D2.
En face, malgré le nouvel éclair de leur serial marqueur Raffaele Costa Storti, international du Portugal, les Grenoblois ont payé au prix fort leur manque de précision et leurs occasions gâchées, voyant s’éloigner un peu plus la phase finale pour glisser dans la lutte pour le maintien.
La deuxième période a tourné au bras de fer mental : revenus à 19-20 juste avant l’heure de jeu, avec deux essais refusés à la vidéo, les Isérois ont cru renverser la soirée avant d’être crucifiés par un nouveau maul drômois conclu par Dorian Marco-Pena, auteur de son 14e essai de la saison et désormais co-meilleur marqueur de Pro D2, symbole d’un VRDR qui grimpe sur le podium et se rapproche des phases finales.
Valence-Romans : « rien de plus beau que quand on gagne collectivement comme ça »
« Il y a eu un peu d’inquiétude avec les trois blessés en première mi-temps. Et c’est ce qui rendait au fur et à mesure du match la victoire de plus en plus importante, parce qu’avec les plumes qu’on a laissées, j’avoue que ça aurait fait très mal à la tête. Et même nous, sur le banc, on a été lucide pour faire des choix intelligents », confiait le manager Fabien Fortassin.
« Et ça donne, comme je dis aux garçons, la victoire de tout un club, de tout un groupe. Il n’y a rien de plus beau que quand on gagne collectivement comme ça. »
Grenoble : « on est dans un moment difficile »
« Je pense qu’on aurait mérité de gagner ce match », regrettait Jeff Dubois, l’entraîneur principal du FCG. Valence Romans n’a pas volé sa victoire, c’est une belle équipe. Mais au vu de la deuxième mi-temps, c’est dur de perdre… Si je reprends l’ensemble du match, et à l’image de notre saison, on manque de finition. On manque aussi de conclusion près de leur en-but.
« On est dans un moment difficile. Autant la semaine dernière, on avait manqué d’envie. Mais aujourd’hui, on est dedans. Et ça ne se joue pas à grand-chose. C’est dur… il y a encore pas mal de boulot, surtout qu’on ne prend pas de point ce soir. Et le spectre de barragiste va se rapprocher. »
