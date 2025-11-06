Pro D2 : après la victoire de Grenoble, les enjeux de la 10e journée

Grosse écurie de Pro D2, Grenoble n’a pas tremblé jeudi 6 novembre face à Béziers (23-8) et remonte à la 7e place du classement en attendant le reste des matchs de la 10e journée. Finalistes malheureux des trois dernières éditions de la Pro D2, les Isérois se sont détachés après la pause (11-8 à la mi-temps), infligeant un 12-0 aux Biterrois dans le second acte.

Grenoble remonte provisoirement de la 9e à la 7e place. Béziers, dont l’indiscipline a été sanctionnée de trois cartons jaunes, est 13e.

Déjà confortablement en tête, le RC Vannes, en déplacement à Nevers (6e) en clôture de la 10e journée vendredi 7 novembre, pourrait encore creuser son avance en cas de succès et de faux pas de son dauphin Colomiers face à Provence Rugby.

Encore groggy de la claque reçue à Mont-de-Marsan (71-10), pourtant seulement 14e, les joueurs de Nevers devront se ressaisir face à des Bretons dominateurs et seulement battus une fois cette saison, par les Montois justement, lors de la 3e journée. Les hommes de Jean-Noël Spitzer en sont à six victoires consécutives, dont trois à l’issue d’une belle bataille à l’extérieur.

Battus à domicile par les Vannetais lors de la 8e journée, Colomiers a encore un gros morceau au programme sur sa pelouse vendredi, avec la visite des Aixois de Provence Rugby (5e) requinqués avec quatre victoires lors de leurs cinq dernières rencontres.

Sur la troisième marche du podium, Agen aura également la tâche difficile au Pays basque, face à Biarritz sur courant alternatif (10e). Le club quintuple champion de France mais à la situation financière précaire a vu mardi l’arrivée en force au sein de son conseil d’administration de plusieurs proches de Pierre-Édouard Stérin, homme d’affaires proche de la droite et de l’extrême droite française.

Si Brive (8e) a un rendez-vous a priori assez facile à domicile contre Mont-de-Marsan, l’affrontement devrait être plus serré entre la surprise Valence-Romans (4e) et Aurillac (7e).

Les deux derniers matchs seront un duel de bas de tableau entre Oyonnax (11e) et Soyaux-Angoulême (12e) et un combat entre mauvais élèves avec la réception de Carcassonne (15e) par les Dacquois (16e). Cinq points derrière de son adversaire du jour, ce qui équivaut à son retrait de points avant même le début de la saison pour “non-respect de dispositions réglementaires”, notamment en ce qui concerne son budget, la lanterne rouge landaise pourra déjà commencer à regarder vers la Nationale en cas de défaite.