Yann Roubert cherche l'antidote à la tricherie sur le salary cap, « poison mortel » du rugby

Retrait de points, interdiction du recours à la médiation pour les clubs récidivistes : le nouveau président de la Ligue nationale de rugby (LNR) Yann Roubert explique vouloir un « renforcement de l’arsenal » des sanctions pour « éradiquer la tricherie » sur le salary cap, avec un ensemble de mesures qui seront étudiées en comité directeur les 22 et 23 avril prochains.

Comptez-vous étudier au comité directeur des 22 et 23 avril prochains un renforcement du dispositif de sanctions sur le salary cap ?

« Il est évident qu’il faut que ce soit dissuasif pour éradiquer la tricherie, avec un renforcement de cet arsenal antitriche. Il faut notamment une plus grande sévérité dans les sanctions, en particulier en cas de récidive, qui puissent aller jusqu’à des sanctions sportives : du retrait de points jusqu’à la relégation d’un club potentiellement. On va en parler en bureau puis en comité directeur, et s’en remettre à la majorité, avec des mesures à mettre en place rapidement parce qu’il n’y a pas de temps à perdre. »

Que risqueraient des clubs récidivistes ?

« Je suis partisan du fait que la possibilité d’une médiation (entre le club et la Ligue, pour éviter un passage en commission de discipline, NDLR) soit exclue en cas de récidive. En cas de manquement avéré, il faut que le cadre de la récidive soit prévu, pour pouvoir sanctionner encore plus durement les clubs récidivistes. »

Roubert pour une baisse du salary cap à partir de 2027

Comptez-vous communiquer plus ouvertement sur les sanctions, qui ne font sauf exception (comme l’affaire Melvyn Jaminet avec le Stade Toulousain) pas l’objet de publicité après une médiation ?

« La publicité des accords qui peuvent être trouvés en chambre de médiation me paraît potentiellement utile, à la fois pour montrer que le sujet est purgé et pouvoir regarder de l’avant, et aussi pour lever tout doute et pour couper court à toutes les spéculations. »

Vous vous êtes déclaré favorables à un abaissement du salary cap, actuellement fixé à 10,7 millions d’euros. Comptez-vous le diminuer, et à partir de quand ?

« Je n’ai jamais fait mystère de mes positions sur une baisse modérée et progressive du salary cap. Il y aura un débat de fond qui lui prendra un peu plus de temps pour réfléchir à son évolution à partir de 2027. Il est acté qu’il ne bougera pas avant 2027 et c’est un sujet qui est plus global, qui doit concerner aussi la répartition des droits TV qui est faite aux clubs, les crédits des internationaux… C’est évidemment un sujet qui va nous occuper dans les mois à venir pour être mis en place à partir de la saison 2027-28. On ne touchera pas au montant avant 2027, pour laisser aussi aux clubs le temps de s’adapter en cas de modification des montants et des règlements.

Le prochain comité directeur va plancher sur les sanctions

« Sur les sanctions en revanche, on peut aller plus vite parce que ça relève du comité directeur, et pour le coup on va s’y pencher dès le premier bureau (la semaine prochaine, NDLR), avec des principes à valider dès le prochain comité directeur (les 22-23 avril) pour les faire rentrer en vigueur dès la saison prochaine. »

Envisagez-vous de renforcer les moyens de contrôle pour le salary cap ?

« Oui il faut renforcer les contrôles autant que possible. On n’a pas les pouvoirs de police et on ne peut malheureusement pas les donner au salary cap manager, mais on peut accompagner ce salary cap manager sur la période de l’instruction. C’est un travail global, pas seulement du salary cap manager ou de la ligue mais de tous les acteurs du rugby. Les clubs ont leur rôle à jouer, les joueurs, les agents : tout le monde doit contribuer pour éradiquer la triche parce que c’est un poison mortel pour nos compétitions. »

Pensez-vous que la majorité des présidents de clubs vous suivront sur ce durcissement des sanctions ?

« Il n’y a aucun président qui est favorable à la triche dans le rugby, tout le monde est absolument lucide sur les enjeux essentiels qui nous occupent. Donc oui je pense qu’il y a un consensus pour avoir une sévérité renforcée sur le salary cap, un contrôle qui soit aidé et évidemment impartial, et des sanctions, avec aucune connivence et une intransigeance totale sur tous ces sujets parce qu’ils sont existentiels pour le Top 14. »

