Pays de Galles : le pilier Leon Brown poussé à la retraite à 28 ans

Le pilier droit du pays de Galles et des Dragons Leon Brown a annoncé sa retraite immédiate, après avoir subi trois opérations au cou au cours des trois dernières années.

Le joueur de 28 ans n’a pas foulé les terrains depuis le mois d’octobre, et il va encore devoir passer sous le bistouri pour une nouvelle blessure au cou

Dans un communiqué, le joueur indique que son corps est apte à continuer de jouer, mais son cou « a d’autres idées ».

Brown termine sa carrière avec 74 apparitions sous le maillot des Dragons et 24 sélections pour le XV du Poireau, la dernière remontant au Tournoi des Six Nations 2024 contre l’Écosse.

« Toutes les bonnes choses ont une fin et quand je regarde ma carrière, même si elle fut plus courte qu’imaginée, j’ai énormément de bons souvenirs qui remontent, et aucun regret », a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur le site des Dragons.

« J’ai toujours cru que tout arrive pour une raison et parfois, les choses ne sont pas faites pour durer.

