Comme l’ensemble de ses coéquipiers, Paul Boudehent a été particulièrement frustré d’avoir vu sa saison dernière s’arrêter net au soir de la 26e journée de Top 14. Une déception évidente pour un club qui visait le Bouclier de Brennus et qui, échouant à la septième place, a suivi de loin la phase finale.

“Quand on fait le compte-rendu de ce qui a été, de ce qui n’a pas été, c’est purement nous (…) à cause de nos gestes techniques, du manque de connaissances de certains rôles” explique le flanker international. Mais si les joueurs ont une responsabilité évidente sur ce qui s’apparente à un échec, Boudehent va plus loin et explore courageusement une piste périlleuse qui mène à son staff.

“Pour moi, il y a plein de choses à retenir (de la saison dernière, ndlr) comme anticiper la période des doublons. Tu sais que certains jeunes vont avoir leur chance à cette période-là, ils vont devoir prendre leurs responsabilités au sein de l’équipe mais tu ne peux pas leur demander, une fois qu’ils sont face au mur, d’y aller. On doit travailler à intégrer davantage les jeunes dans l’effectif et tout au long de la saison.”

Autrement dit, ne pas les sortir du chapeau uniquement lorsqu’il n’y a pas le choix et les renvoyer en Espoirs ou en fond de banc le reste du temps.

“On a peut-être manqué d’oxygène l’année dernière”

Paul Boudehent déroule un peu plus le fil de son argumentaire, qui pourrait tout aussi bien être pris par le manager rochelais Ronan O’Gara et ses adjoints comme une piste d’amélioration que comme une critique générale de leur gestion d’effectif.

“On a peut-être manqué d’oxygène l’année dernière. Ça faisait très longtemps qu’on voyait toujours les mêmes mecs. Non pas que ça se passait mal mais là, on est partis en stage depuis le début de la prépa, on avait vachement de jeunes avec nous. De voir des nouveaux visages, d’avoir des nouvelles conversations, des nouveaux échanges, tu as des nouveaux liens sociaux et tout ça, ça fait du bien. Je pense que c’est peut-être quelque chose qu’on aurait dû anticiper plus.”

Ceci étant la prérogative du manager, la remarque semble toute destinée à Ronan O’Gara. Ouvrira-t-il cette saison plus régulièrement son groupe à la jeunesse pour insuffler un vent nouveau et éviter l’usure mentale et physique comme le requiert son troisième ligne aile ? La réponse dans les prochaines semaines.