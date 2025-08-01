Nationale, Pro D2, Top 14 en 3 saisons : l’énigme Ugo Seunes

C’est le nom qui a fait la Une de l’actualité rugby tout au long de la semaine : Ugo Seunes. C’est sur lui que le Racing 92 va miser la saison prochaine pour tenter de ne pas revivre le cauchemar de l’an passé dont le club n’est sorti qu’à quelques journées de la fin (10e au final).

Il y a un an, le Racing 92 avait déboursé 580 000€ pour débaucher Owen Farrell (33 ans) et 800 000€ pour le faire jouer 17 matchs sous les couleurs ciel et blanc. Le transfert d’Ugo Seunes n’a coûté “que” 230 000€. Et sa performance pourrait rapporter plus aux Franciliens.

En trois saisons seulement, voici ce jeune ouvreur de 24 ans passé de la Nationale à la Pro D2 puis désormais au Top 14. Une progression fulgurante. Presque une énigme pour celui qui a été formé à Agen pendant 10 ans (2008-2018) avant de signer à Blagnac, d’abord en Fédérale 1 puis en Nationale (2019-2024). On le dit courageux en défense malgré son faible gabarit (1,82m pour 75 kg), très bon sur les ballons aériens, aussi à l’aise dans le jeu au pied ou ballon en main, avec excellente lecture du jeu, bon animateur sur le terrain, capable de jouer ouvreur ou arrière comme il le fait depuis ses débuts…

Après 61 matchs avec Blagnac où il s’est rapidement imposé à l’ouverture (il y est arrivé à 17 ans), il embraye au Stade Aurillacois où il figure sur 24 feuilles de match en une saison. Titulaire à chaque fois (1 674 minutes de jeu), un carton jaune et sept essais.

« Aurillac va être forcément une étape très importante. Cela va être mon premier club au niveau professionnel. Ce sera révélateur pour voir si j’ai le niveau ou pas pour jouer en Pro D2. Cela va constituer un vrai test », confiait-il il y a un an à son arrivée dans le Cantal. Il avait signé pour deux ans, il ne restera qu’un an.

« Après avoir fait vibrer Jean Alric et chavirer le cœur des supporters Rouge & Bleu, notre ouvreur de 24 ans prend son envol pour la capitale et rejoint le Racing 92 », a salué son désormais ancien club, annonçant que « Ugo viendra saluer le public Aurillacois ce vendredi, avant le coup d’envoi du match contre le RC Narbonnais ».

Deuxième marqueur de drops de la saison (5), 8e meilleur réalisateur (188 points avec une moyenne de 7,8 points par match), Ugo Seunes affiche un taux de réussite de 85,5 % face aux perches. Nul doute qu’il a de quoi rivaliser au Racing 92 pour les trois prochaines saisons.

« On le regrette, mais lorsqu’on annonce à un jeune, qui travaillait encore il y a deux ans en plus de jouer au rugby, qu’un club de l’élite du Top 14 le veut, on peut comprendre et il est tout à fait légitime qu’il ait envie de goûter à ce niveau », a avoué le président du Stade Aurillacois Christian Millette à nos confrères de La Montagne, soulignant ainsi l’incroyable trajectoire de celui qu’il avait été récupéré in-extremis après le dépôt de bilan de Blagnac.

