Personne ne s’y attendait, et surtout pas eux, mais Montauban est bien sur la ligne de départ du Top 14 près de trois mois après une montée inespérée et devra réaliser un exploit au moins aussi retentissant pour s’y maintenir. “Je ne parlerais pas d’euphorie, elle n’y est plus du tout. En revanche, il faut surfer sur la dynamique, car on sait qu’on est passé au cran supérieur, les gars en ont conscience” assure le manager Sébastien Tillous-Borde, qui estime que sa formation doit tirer profit de tout, et surtout de sa fin de saison dernière en boulet de canon.

Au printemps, les Montalbanais avaient surpris la France du rugby. Sixièmes de la saison régulière de Pro D2, ils se sont payés tour à tour en phase finale les trois premiers du championnat, pour décrocher une montée improbable un an après avoir sauvé leur peau en deuxième division lors d’un barrage contre Narbonne.

Un budget XXS à l’échelle du Top 14

La fête a été belle dans la préfecture du Tarn-et-Garonne pour célébrer un retour dans l’élite, 15 ans après l’avoir quittée. Et pendant que les joueurs paradaient, les dirigeants savouraient tout en se demandant de quoi la saison suivante serait faite.

Avec 14,05 millions d’euros de budget, Montauban ne serait cette année que le 5e club le mieux doté économiquement parlant de Pro D2. Loin, très loin des standards du Top 14, où le budget moyen se situe à hauteur de 34 millions d’euros, et même de l’avant-dernier budget de la division (Perpignan, 23M€). Avec ses moyens plus que limités, l’USM n’a logiquement que peu touché à un effectif capable de tout la saison dernière.

“On a gardé tout le monde et on est partis avec le même groupe, qui le méritait d’ailleurs ! Mais ça fait un an qu’on travaille ensemble. Aujourd’hui, on est bien plus haut que là où on était il y a un an”, assure Sébastien Tillous-Borde.

Avec quatre recrues en tout et pour tout, l’ancien demi de mêlée de Biarritz, Castres et Toulon sait qu’il va devoir continuer à faire progresser un groupe a priori pas taillé pour le Top 14. “Comme je l’ai dit avant et après la finale, on a joué à 70% de nos moyens. On a, d’après moi, encore 30% de marge, mais il faut qu’on l’atteigne rapidement cette saison et qu’on arrive à jouer notre rugby à 100% sur plusieurs matches d’affilée”, juge l’ex-numéro 9.

Le groupe de Top 14 “qui s’aimera le plus en interne”

Ces deux dernières saisons, le club promu n’a pas réussi à se maintenir, à l’image de Vannes la saison passée qui a pourtant séduit le public en croyant au maintien jusqu’à la dernière journée.

“Les matchs, il faut quand même les jouer, clamait le capitaine Fred Quercy cette semaine dans un entretien accordé à RugbyPass. Je crois qu’on a déjoué pas mal de pronostics déjà l’an dernier. On a cloué le bec à Brive qui était champion de France depuis des semaines avant de nous recevoir. On les aurait joués 100 fois, on aurait peut-être perdu 95 fois mais on a gagné celui qu’il fallait gagner. Donc qu’on nous enterre, ce n’est pas grave. On n’a peut-être pas notre place en Top 14 pour beaucoup de monde mais on a en tout cas gagné les matchs qu’on devait gagner pour y être et je ne veux pas qu’on se pose en victime”.

Cela n’a clairement pas été le cas lors du dernier match amical d’août de l’USM contre l’UBB, où le champion de Pro D2 a bien challengé le champion d’Europe malgré la défaite (35-28).

Un possible avant-goût d’une force née des liens tissés la saison passée : “Je pense qu’on sera le groupe de Top 14 qui s’aimera le plus en interne. Avec le groupe qu’on a là, je ne nous vois pas faire la saison d’Agen”, explique Quercy, en référence aux 26 défaites en 26 matches de Top 14 des Agenais en 2020-2021.

En plus de cet “amour”, Montauban pourra compter sur quelques certitudes, comme les appuis déroutants du trois-quarts fidjien Josua Vici ou la botte du buteur maison Jérôme Bosviel, au club depuis 2016 et qui s’apprête à découvrir l’élite à 35 ans.

L’USM s’est également dotée d’un nouveau centre d’entraînement, plus en phase avec son niveau actuel.

“Ça nous facilite la vie sur nos méthodes d’entraînement, et nous permet d’optimiser avec les longs blocs de matchs à venir. On pourra travailler différemment, faire davantage de récupération… En fait, les mecs ont plus d’outils pour être pro. Pour le coup, ça tombe à pic”, se réjouit Tillous-Borde. Une aide de plus pour tenter de réussir l’impensable. Mais qui a dit que le rugby était prévisible ?