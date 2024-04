McKenzie, futur numéro 10 des All Blacks ?

Par Gregor Paul

La capacité inhabituelle de la Nouvelle-Zélande à générer des talents exceptionnels au moment où on s’y attend le moins est remarquable.

En 2016, l’absence imminente de leurs deux icônes, Richie McCaw et Dan Carter, suscitait des inquiétudes profondes quant à l’avenir des All Blacks. Comment pourrait-on jamais combler le vide laissé par ces légendes du rugby ?

L’expérience, le leadership et le génie qu’ils incarnaient semblaient irremplaçables, laissant présager des temps difficiles pour l’équipe néo-zélandaise.

Pourtant, Sam Cane a émergé pour relever le défi avec brio, suivi de près par Ardie Savea, qui s’est rapidement imposé comme une force majeure sur la scène internationale.

Ardie Savea de la Nouvelle-Zélande célèbre la victoire après le match de quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 entre l’Irlande et la Nouvelle-Zélande au Stade de France le 14 octobre 2023 à Paris, France. (Photo par Hannah Peters/Getty Images)

Au poste de numéro 10, la transition s’est faite pratiquement sans douleur. Dan Carter a achevé sa brillante carrière en étant élu meilleur joueur du monde cette année-là ; c’était la troisième fois qu’il remportait ce titre.

Cette reconnaissance était le fruit de ses performances exceptionnelles lors des phases finales de la Coupe du Monde de Rugby 2015. Carter était remarquablement précis au pied, créant des opportunités décisives avec ses passes et plaçant son équipe exactement là où elle devait être.

Face à la perspective de perdre un joueur de cette envergure à un poste aussi crucial, comment les All Blacks allaient-ils relever ce défi ?

La transition s’est avérée être une évidence avec l’arrivée de Beauden Barrett, qui a insufflé son jeu époustouflant de vitesse, propulsant les All Blacks à travers l’année 2016 avec seulement une défaite à leur actif.

Barrett, devenu le nouveau maître du jeu, a été couronné Joueur World Rugby de l’année, un titre qu’il a conservé en 2017.

Maintenant, en 2024, à quelques mois du début de leur campagne internationale, les All Blacks se retrouvent une fois de plus à devoir combler un vide au poste de numéro 10.

Richie Mo’unga, qui a d’abord eu du mal lors de ses débuts en test, a finalement conquis le cœur des fans en devenant le numéro 10 privilégié des All Blacks au milieu de l’année 2022. Il a également réalisé une campagne convaincante lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Cependant, il se trouve désormais au Japon et n’est plus autorisé à jouer avec le maillot noir.

L’expérience, la rapidité de ses courses et sa vision globale du jeu font de Richie Mo’unga un atout précieux pour les All Blacks en 2024, une qualité que le nouveau sélectionneur Scott Robertson a reconnue.

Richie Mo’unga était le meneur de jeu attitré de la Nouvelle-Zélande, mais son séjour sabbatique au Japon a créé une vacance au poste de 10 (Photo Lionel Hahn/Getty Images).

Robertson a d’ailleurs plaidé en faveur d’une révision des règles d’éligibilité en Nouvelle-Zélande, estimant que l’interdiction actuelle de sélectionner des joueurs étrangers devrait être examinée.

Cette campagne ne vise pas spécifiquement à permettre à Mo’unga d’ajouter à ses 50 sélections internationales, comme cela a été suggéré.

Il s’agit plutôt d’un sentiment général selon lequel les dynamiques du marché du rugby ont évolué, et que la Nouvelle-Zélande pourrait limiter inutilement son bassin de sélection en maintenant des restrictions rigides. Il est supposé à tort que l’assouplissement des conditions d’éligibilité nuirait au rugby national.

Scott Robertson, comme beaucoup d’autres, est conscient de la capacité de la Nouvelle-Zélande à découvrir de talentueux numéros 10, et il commence à se sentir plutôt confiant que l’histoire se répétera. En effet, sur la base des sept premières journées du Super Rugby, il dispose d’un des meilleurs numéros 10 du rugby mondial.

Damian McKenzie enflamme littéralement le Super Rugby avec les Chiefs, en apportant un style de jeu frais et palpitant. Sa stratégie repose sur la rapidité, l’imprévisibilité et l’exécution de gestes techniques exceptionnels.

McKenzie est en pleine forme, défiant les défenses adverses de toutes les manières possibles. Son énergie inépuisable, son engagement et son désir ardent d’être sur le terrain démontrent son impatience de laisser sa marque dans la compétition, comme il l’a lui-même souligné avant le début du Super Rugby.

Damian McKenzie de la Nouvelle-Zélande est plaqué par Gaston Mieres de l’Uruguay pendant le match de la Coupe Monde de Rugby France 2023 entre la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay au Parc Olympique le 05 octobre 2023 à Lyon, France. (Photo par Paul Harding/Getty Images)

Bien que Damian McKenzie ait fait ses débuts dans le monde du rugby professionnel en tant que spécialiste du numéro 10, il a principalement joué en tant qu’arrière pendant la majeure partie de sa carrière jusqu’à présent.

Cependant, en abordant l’année 2024, il nourrit l’ambition de retrouver sa place en tant que numéro 10 établi, conscient que les All Blacks sont à la recherche d’un nouveau maître à jouer.

« Il faut en profiter, il y a manifestement une opportunité à saisir cette année », a-t-il déclaré à propos de l’absence de Mo’unga.

« C’est clair et évident, il y a une opportunité au poste d’ouvreur. C’est le rôle que je veux assumer, c’est là que je veux évoluer – être en mesure de diriger cette équipe. »

Avec sa stature modeste de 1m77 pour 80 kg, Damian McKenzie semble fragile comme une feuille de papier face à un vent fort, mais il utilise son jeu de jambes et son accélération foudroyante, combinés à une agilité latérale redoutable, pour créer des espaces.

Les Chiefs mettent en œuvre toute une gamme de schémas de jeu structurés où McKenzie utilise une version affinée de la redoublée propre à Johnny Sexton pour percer les défenses. Il est indéniable que les All Blacks envisageront d’adopter cette approche au cours de l’année à venir.

De plus, ils ont certainement remarqué comment les Chiefs ont permis à McKenzie de puiser dans le champ arrière pour contre-attaquer depuis les profondeurs lorsque leurs adversaires décochent des coups de pied longs.

McKenzie a d’ailleurs ouvert le score de la saison contre les Crusaders en récupérant un ballon perdu dans ses propres 22 mètres avant de traverser la défense adverse pour marquer.

Surnommé D-Mac, Damian McKenzie s’est démarqué de manière remarquable au sein des numéros 10 néo-zélandais dans le Super Rugby, surpassant de loin ses pairs. Avec près de 50 sélections internationales à son actif, dont quatre en tant qu’ouvreur, il semble être le choix évident, voire peut-être le seul, que Robertson puisse envisager comme meneur de jeu principal.

La forme de McKenzie dans la première période du Super Rugby Pacific l’a placé devant d’autres prétendants de la Nouvelle-Zélande (Photo Kelly Defina/Getty Images).

Cependant, malgré ses performances impressionnantes, des questions subsistent quant à sa capacité à assurer une gestion du jeu fiable et à prendre des décisions judicieuses et sereines, compétences cruciales dans le rugby international.

Malgré tout son talent, il a toujours été perçu comme manquant parfois de pragmatisme, une qualité essentielle chez les meilleurs numéros 10. Sa propension naturelle à prendre des risques a été considérée tantôt comme un atout, tantôt comme un inconvénient sur la scène internationale.

Cela nous ramène à 2017, lorsque l’ancien sélectionneur des All Blacks, Steve Hansen, a fait appel à Damian McKenzie comme arrière, après que Jordie Barrett a été mis sur la touche pour la saison en raison d’une blessure à l’épaule.

McKenzie a offert des moments de génie mémorables, mais parfois associés à une touche de folie qui a eu des conséquences coûteuses. Cela a amené Hansen à faire une remarque célèbre plus tard dans l’année : « Vous avez besoin de joueurs capables de dynamiser le jeu et il est un peu comme une mouche dans une bouteille, ce bon vieux Damian. Il est partout.

« Parfois, il réussit et d’autres, il reste sur le côté de la bouteille. Mais il progresse à mesure qu’il appréhende mieux ce qu’est le rugby international.

« Je suis plutôt bien placé pour dire qu’il sera probablement un meilleur numéro 10 qu’arrière. Il commence à me dire que ce n’est peut-être pas le cas, mais nous attendrons de voir. »

L’intuition de Hansen selon laquelle McKenzie serait plus adaptée au poste d’arrière s’est avérée juste, et entre 2017 et 2022, le petit maestro a rarement porté le maillot n°10.

Cela était en partie dû à la valeur qu’il apportait en tant qu’arrière, mais aussi au manque de confiance quant à sa capacité à équilibrer son jeu de manière adéquate.

Les choses ont changé en 2023 lorsque les Chiefs ont décidé de le faire jouer presque exclusivement comme ouvreur, et que le sélectionneur des All Blacks, Ian Foster, lui a confié le maillot n°10 pour le premier test de l’année en Argentine.

Cependant, lors des grands matchs de la Coupe du monde, McKenzie n’a fait que de courtes apparitions depuis le banc et n’a généralement été envoyé sur le terrain qu’en fin de match.

Le manque de temps de jeu accordé à McKenzie au poste de numéro 10 au niveau international a alimenté l’idée que les entraîneurs apprécient sa capacité à percer les défenses avec ses courses, mais qu’ils ne sont pas nécessairement confiants dans sa prise de décision stratégique régulière à ce poste.

Il est une chose de briller et d’exploser en Super Rugby, mais Robertson espère voir McKenzie prouver dans la seconde moitié de la saison qu’il possède un jeu au pied fiable et qu’il sait quand prendre des risques et quand opter pour une option plus sûre.

McKenzie doit démontrer qu’il comprend qu’il ne doit pas chercher à produire des exploits à chaque fois qu’il touche le ballon, et que son rôle en tant que numéro 10 des All Blacks consiste davantage à exécuter les fondamentaux de manière constante plutôt qu’à déstabiliser les défenses par son imprévisibilité.

L’un des grands défis auxquels Robertson et son équipe d’entraîneurs sont confrontés est d’insuffler à McKenzie l’équilibre nécessaire pour offrir la diversité de jeu dont les All Blacks auront besoin pour réussir.

La chaîne de production a engendré un talent brut au poste de numéro 10, mais ce talent doit être affiné et poli pour assurer une transition fluide entre Mo’unga et McKenzie.