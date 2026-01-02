L’USAP peut-elle faire tomber le leader toulousain sans Antoine Dupont ?

L’USAP a-t-elle une chance de conserver son incroyable invincibilité face au Stade Toulousain chez elle ce samedi 3 janvier en ouverture de la 14e journée de Top 14 ? Une bonne nouvelle est parvenue aux joueurs de Laurent Labit. Antoine Dupont ne sera pas aligné à Aimé-Giral. Revenu sur les terrains le 29 novembre dernier après 266 jours d’absence, le demi de mêlée star restera au repos lors du déplacement du leader provisoire chez le dernier.

Comme Thomas Ramos, Anthony Jelonch et Julien Marchand, Dupont sera préservé après avoir enchaîné cinq feuilles de match et marqué les esprits pour son retour plus qu’en forme. Le staff préfère le ménager en vue des prochaines rencontres de la Champions Cup les deux prochaines semaines où la défaite sera interdite après le revers à Glasgow en décembre.

La dernière fois que le Stade Toulousain s’est imposé à Perpignan, c’était le 17 octobre 2018 sur le score de 18-36. Ce jour-là, Antoine Dupont, 21 ans à l’époque, était là et il n’avait pas fait de cadeaux aux Catalans en leur infligeant trois essais en moins de trente minutes. Ce match marqua un tournant pour l’USAP. Après s’être incliné pour la 8e fois consécutive en Top 14 face au Stade Toulousain, ils ont ensuite enchaîné quatre victoires de rang contre leur adversaire.

1 mois, 2 compétitions et 5 rendez-vous pour nos Rouge et Noir en janvier 👊 pic.twitter.com/VwkafqSjdI — Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 1, 2026

Il faut rappeler que jamais durant cette période Antoine Dupont n’est revenu jouer à Aimé-Giral… De quoi ajouter un peu de piment à cette rencontre qui apparait très déséquilibrée sur le papier ?

Reste une excellente nouvelle pour les supporters du triple champion de France car ce pourrait bien être le grand retour du talonneur international Peato Mauvaka qui n’a plus foulé les terrains depuis avril 2025. Et ça, c’est pas forcément de bon augure pour l’USAP…

Face à face 5 dernières rencontres 3 Victoires 0 Nuls 2 Victoires Moyenne de points marqués 24 30 Le premier essai gagne 60% L'équipe recevante gagne 100%