L'UBB ne veut pas gâcher sa fin de saison

La fête est finie pour les joueurs de l’Union Bordeaux-Bègles, même si certains cadres sont encore en repos pour la 25e journée de Top 14. En fait, seuls Adam Coleman en deuxième ligne et Yoram Moefana au centre conservent leurs places de titulaires contre Toulon ce dimanche 1er juin.

ADVERTISEMENT

C’est avec 13 changements que les Bordelais vont faire le déplacement à Mayol pour jouer leurs concurrents directs au Top 2. En première ligne, les finisseurs de Cardiff – Ugo Boniface, Connor Sa et Ben Tameifuna – débuteront, ainsi que Bastien Vergnes-Taillefer et Pierre Bochaton en troisième-ligne et Rohan Janse Van Rensburg au centre. Arthur Retière sera une fois de plus en couverture sur le banc. Les autres, c’est du frais que l’UBB injecte avec un objectif : conserver au minimum sa deuxième place au classement général et se payer par conséquent un week-end de repos en plus avant les demi-finales.

Toulon Bordeaux Toutes les stats et les données

La fête passée, le retour à la réalité va être dur. « Cette étoile, on a le devoir de la faire briller. On ne veut pas gâcher la fin de saison », a confié Yannick Bru à Sud Ouest. D’autant que les supporters ne leur pardonneront pas un faux pas dans la quête du doublé avec le Brennus à la clé, ce que Toulouse avait réussi brillamment la saison passée.

« Je me disais qu’on aurait pu être rassasiés, mais quand on voit les gens à Bordeaux, la parade en bus, au contraire, ça donne l’envie d’y revenir. je pense qu’on a le potentiel et l’effectif de jouer sur les deux tableaux », a soufflé Bastien Vergnes-Taillefer.

Même avec deux jours d’entraînement seulement alors que les joueurs ne sont revenus sur le terrain que mercredi, tandis que le RCT a eu deux semaines pour préparer le rendez-vous.

« On ne veut pas avoir fait tous ces efforts pour lâcher à la fin parce qu’on a gagné un premier titre. »

« On n’est pas inconscient, on ne se dit pas qu’on a gagné un titre et que maintenant on lâche tout », a ajouté Yoram Moefana. « On ne veut pas avoir fait tous ces efforts pour lâcher à la fin parce qu’on a gagné un premier titre. On va essayer d’aller chercher autre chose. On sait que ça va être un peu dur de se remettre dedans, mais on a besoin de ces matchs-là pour essayer d’aller au bout. »

Le plus dur risque donc d’être le RCT ce dimanche avant de recevoir la lanterne rouge Vannes la semaine suivante à domicile. Sur les dix dernières confrontations avec les Varois, les Girondins ont gagné six fois. Le match de ce dimanche déterminera s’ils ont la capacité de réaliser leur objectif final.

ADVERTISEMENT