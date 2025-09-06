Une très mauvaise nouvelle pour Clermont. L’ASM, qui affronte Toulouse dimanche à Marcel-Michelin en clôture de la 1ère journée de Top 14 (21h05), a communiqué sur son site internet la blessure longue durée de George Moala. Le très expérimenté centre international tongien (34 ans), qui a également été un All Black à 4 reprise entre 2015 et 2016, a été victime d’une “rupture du biceps” vendredi dernier lors du match amical contre Toulon à Issoire.

ADVERTISEMENT

Moala a été “contraint de subir une intervention chirurgicale réparatrice qui le privera de compétition pendant quelques mois”. Son impact et son expérience manqueront à Clermont, qui devra par ailleurs faire sans Irae Simone (ischios) au centre pour le choc de dimanche face au Stade toulousain.

La saison dernière, George Moala a pris part à 14 rencontres de Top 14 dont 10 en tant que titulaire.