Six Nations

L'Irlande veut soigner son indiscipline : « Cela commence par moi » assume son capitaine Caelan Doris

Les Irlandais Dan Sheehan, Tadhg Beirne, Jack Conan et Caelan Doris lors du capitaine run au Stade de France.

Tout comme la maîtrise du jeu aérien, la discipline est un facteur déterminant qui fait souvent pencher la balance au plus haut niveau du rugby. À ce petit jeu, l’Irlande a péché en novembre dernier et elle en a pleinement conscience. Lors du choc perdu à Chicago contre la Nouvelle-Zélande (26-13), elle avait été plombée par un carton rouge dès les premières minutes de jeu adressé au deuxième ligne Tadhg Beirne pour une charge à l’épaule en plein visage de Beauden Barrett.

Puis, pour son dernier test de novembre face à l’Afrique du Sud à Dublin (13-24), elle avait été sanctionné de 18 pénalités, un carton rouge de vingt minutes et quatre cartons jaunes durant la partie. Trop pour espérer battre les champions du monde, malgré un courage énorme affiché ce jour-là pour résister de longues minutes devant sa ligne d’en-but.

Au moment d’attaquer le Tournoi des Six Nations 2026 diminuée par les absences et face à un XV de France qui lui avait fait très mal l’an dernier, le XV du Trèfle sait qu’une indiscipline du même acabit donnera le même résultat contre les Bleus d’Antoine Dupont.

Le mauvais souvenir de l’an dernier contre les Bleus

En conférence de presse d’avant-match, le capitaine Caelan Doris ne s’est pas caché au moment d’évoquer le sujet.

VIDEO

« C’est un des points clés dont nous avons parlé depuis le début du rassemblement, avec le recul du mois de novembre qui n’a pas été assez bon sur ce point. J’aurais dû avoir des discussions avec les coachs après la tournée sur mon rôle de capitaine, avec l’impératif pour moi de mieux gérer cela. J’avais donné trop de pénalités en novembre. Donc cela commence par moi et aussi par les joueurs expérimentés de l’équipe. »

Lors de son revers en mars dernier à l’Aviva Stadium contre les Bleus (27-42), l’Irlande avait reçu deux cartons jaunes, dont un contre Doris, et avait encaissé un essai de Louis Bielle-Biarrey à chacune des deux périodes d’infériorité numérique.

Outre les plaquages hauts, qui peuvent coûter excessivement cher à une équipe, c’est aussi toutes les fautes qui ne requièrent pas de carton mais qui permettent à l’adversaire de se rapprocher de la ligne d’en-but et d’enclencher des ballons portés que l’Irlande veut gommer.

« Les arbitres sont plus pointilleux sur les hors-jeux, sur les rucks… Ils veulent favoriser l’équipe qui attaque, poursuit Doris. Donc en effet, être intelligent et très précis sera un facteur très important. »

Une consigne partagée par l’ensemble des coachs de la compétition, à l’image de Fabien Galthié, qui a notamment fait un focus sur les hors-jeux depuis le début du rassemblement au CNR à Marcoussis.

Le retour de Dupont en bleu n'enchante pas les Irlandais : « Il est clair qu'il pose une sérieuse menace »

Le demi de mêlée irlandais Jameson Gibson-Park avoue craindre énormément Antoine Dupont, de retour en sélection onze mois après sa grave blessure au genou.

Read Now

 


