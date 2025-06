Les Springboks vont lancer leur saison... contre Camille Chat

Le talonneur de Lyon ne va pas être en vacances ce week-end. Si le LOU jouera son dernier match de la saison samedi 7 juin au soir en recevant le Racing 92 pour tenter de finir dans le Top 10, Camille Chat, lui, a déjà des projets pour l’après.

Il a en effet confié à nos confrères du Progrès qu’il jouera à la fin du mois de juin… contre les Springboks de Rassie Erasmus ! Les champions du monde ont en effet sur leur agenda une rencontre contre les Baa-Baas, les Barbarians britanniques, équipe au sein de laquelle a été convié Camille Chat.

Au cours de ses 33 sélections (2016-2021), Chat a joué deux fois (comme remplaçant) contre l’Afrique du Sud avec le XV de France avec chaque fois une défaite à la clé : 14-37 en 2017 et 26-29 en 2018. Il compte également un match sous le maillot noir et blanc des Barbarians, le 13 novembre 2022 contre les All Blacks XV (victoire 35-31).

Camille Chat entre dans l’histoire

Ce match est prévu le 28 juin au DHL Stadium du Cap et lancera la saison des Springboks qui sera marquée par six tests en Afrique du Sud : contre l’Italie à Pretoria et contre la Géorgie à Gqeberha en juillet, puis deux fois contre l’Australie en août et enfin contre l’Argentine en septembre.

The Qatar Airways Cup 🏆 is back… For its third edition as we face @Springboks 🇿🇦 📍 Cape Town

🗓️ June 28th #Baabaas pic.twitter.com/3ioPztrmZg — Barbarian FC (@Barbarian_FC) May 27, 2025

Cette rencontre Afrique du Sud vs. Baa-Baas sera alors une première historique puisque pour la première fois – en neuf rencontres étalées sur près de 70 ans ! – l’équipe masculine des Barbarians affrontera les champions du monde sud-africains sur le sol sud-africain. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c’était à Wembley en 2016 où le score avait été de 31 partout.

Patrice Collazo dans le staff

Camille Chat ne sera pas le seul Français car il a déjà été dévoilé que le coach du Racing 92, Patrice Collazo, qui vient de rempiler pour deux saisons supplémentaires avec les ciels et blanc (l’ancien club de Camille Chat qu’il a quitté avec pertes et fracas en décembre) sera assistant de l’entraîneur australien Robbie Deans, ancien sélectionneur des Wallabies et entraîneur des Crusaders.

Dans le staff figurera également une autre légende du rugby, Sam Whitelock, l’ancien deuxième-ligne des All Blacks (153 sélections) et ancien pensionnaire du Top 14 avec la Section Paloise (2023-2024). C’est d’ailleurs aux côtés de son frère Luke que Camille Chat avait joué avec les Barbarians dans le match de 2022 contre les All Blacks XV. Dans ce groupe figurait également, entre autres, les actuels Rochelais Antoine Hastoy, Teddy Thomas et Dillyn Leyds.

Don’t miss out! Tickets for the #Springboks‘ season opener, against the @Barbarian_FC in Cape Town on 28 June, are available NOW from @Ticketmasterza 🎟#ForeverGreenForeverGold — Springboks (@Springboks) May 6, 2025

Il y a quelques jours, des premiers noms des membres de l’équipe des Baa-Baas ont commencé à sortir parmi lesquels l’Irlandais Cian Healy (137 sélections), le Néo-Zélandais Shannon Frizell (33 sélections), Peter O’Mahony, troisième-ligne et ancien capitaine du XV du Trèfle (114 sélections avec l’Irlande), le demi de mêlée Conor Murray (125 capes avec l’Irlande et huit avec les Lions et Sam Cane, champion du monde en 2015 avec les All Blacks (104 sélections).

Le nom d’autres joueurs issus du Top 14 pourraient bien figurer dans le groupe dans les prochains jours.