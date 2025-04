Les réactions toulousaines après la qualification

Après la victoire contre Sale (38-15), les Toulousains ont livré leur réaction. Alexandre Roumat, interrogé au micro de BeIn Sports, a pointé du doigt les difficultés rencontrées en début de rencontre, le Stade étant rentré au vestiaire en étant mené au score.

« On le savait, ils ont de gros contesteurs en face, on ne se déplaçait pas assez mais on a trouvé les opportunités en deuxième mi-temps. Ce sera un gros match la semaine prochaine car se déplacer en Coupe d’Europe, c’est toujours difficile. »

Jack Willis, désigné Joueur du Match après avoir été exceptionnel dans le jeu au sol, a également insisté sur la première période difficile des siens au micro de France 2 (en français dans le texte.

« C’était une première mi-temps un peu compliquée, on a joué trop de phases et on était très fatigués. La deuxième période était meilleure et on a fini par gagner, on est content. »

S’il a souligné la satisfaction née de cette victoire, il a tenté d’expliquer les difficultés du début de rencontre avant de se projeter.

« Il y a un peu plus de pression dans ces matchs, pour nous c’est une compétition spéciale. C’était compliqué mais on est content, on pense à Toulon maintenant. »

Ugo Mola, manager du Stade, a mis en avant le positif auprès de ses hommes quand ils se sont retrouvés autour de lui après le coup de sifflet final.

« On fait 28-0 sur la deuxième mi-temps. Donc si on veut aller chercher quelque chose, on retiendra la deuxième mi-temps. »

Thibaud Flament, interrogé sur France 2, allait dans le sens de son coach. « On va retenir la deuxième mi-temps. On a eu du mal à se mettre dedans. Le match à l’extérieur, ce sera un challenge en plus, surtout qu’ils ont fait une grosse deuxième période hier. »

Quant à Thomas Ramos, il a tenu le même discours.

« Il faut retenir la deuxième période car on a eu du mal à exister face à leur gros pack et leur grosse défense au début. On a un gros match en vue la semaine prochaine. Si on se prépare avec l’intensité de la première mi-temps, ce sera compliqué. Mais notre façon d’aborder ces 40 dernières minutes était vraiment positive. »

Au contraire de Willis, Ramos refuse de croire que les erreurs de la première mi-temps étaient liées à une quelconque pression liée au fait de jouer un match à élimination directe.

« Notre groupe a de l’expérience, donc j’espère que ce n’est pas la phase finale qui nous a mis sous tension. On connaît le chemin pour arriver le plus loin dans cette compétition. On a vu leur résultat hier et leur énorme deuxième mi-temps. J’espère qu’on abordera ce match du mieux possible. »

C’est fait, Toulouse est en quart de finale ! 😍 pic.twitter.com/jweayvOoAS — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 6, 2025

Ugo Mola : « Pas 70 points à chaque fois »

L’entraîneur toulousain est revenu sur le match en conférence de presse, rappelant qu’il ne faut pas s’attendre à voir ses hommes surclasser toutes les équipes.

« Il faut accepter que le Stade Toulousain ne va pas mettre 70 points à chaque fois », a affirmé le manager Ugo Mola après le match. « Cette équipe a cogné fort, il y a des joueurs ultra athlétiques, il y a eu de la casse, un engagement assez énorme. »

« Les matchs durent 80 minutes, se bâtissent, se construisent, s’usent, ils ne se décantent pas au bout de 10 minutes. Il faut cogner à ce jeu, on ne cognait peut-être pas assez au début », a ajouté Mola.

« On marque rapidement mais on passe pas mal de temps à jouer devant la défense, on n’a pas trouvé les bonnes solutions, on n’a pas fait les bons choix, on n’a pas assez remis en question Sale physiquement. »

Mola a déjà l’esprit tourné au quart de finale de la semaine prochaine, à Mayol.

« Devant, cette équipe (Toulon) reste une des meilleures du championnat, on aura un gros challenge à relever sur le défi physique et collectif », a affirmé l’entraîneur toulousain.

La route continue 😁✨ pic.twitter.com/f8YsBTHMYY — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 6, 2025

Pierre-Louis Barassi : « Ce sera encore plus compliqué là-bas »

« On a manqué un peu de tout en première mi-temps. Tout n’a pas été parfait en deuxième mais on est contents, on passe un tour de plus. On était menés à la mi-temps mais en ayant conscience que l’on n’était pas très bons donc on n’a jamais vraiment douté non plus. Aujourd’hui on peut dire que l’on a eu un avertissement et on sait très bien que l’on peut faire mieux et c’est ce qu’il faudra faire la semaine prochaine à Toulon. Ce sera encore plus compliqué là-bas et il faudra en mettre plus de notre côté car eux aussi ont un gros pack notamment. »

Julien Marchand : « Il fallait se bouger un peu plus »

« On savait que c’était une grosse équipe et qu’ils allaient venir avec des intentions. Nous n’étions pas en place en défense en première mi-temps mais quand on a remis la main sur le ballon ensuite il y a eu des choses positives. On s’est rendu compte qu’il fallait se bouger un peu plus à la mi-temps. Cela va nous servir pour la suite et dans les deux compétitions. Toulon ? On sait ce qui nous attend là-bas. À nous de nous mettre au niveau pour être capables de rivaliser. »