Les Fijian Drua se rendent à leur match... dans la remorque d'un camion

Les responsables du Super Rugby Pacific ont confirmé enquêter sur la dernière mésaventure vécue par la franchise Fijian Drua à l’occasion de son déplacement en Nouvelle-Zélande le 22 février pour affronter les Hurricanes lors de la deuxième journée du Super Rugby Pacific.

Après un atterrissage à Auckland vers minuit, joueurs et staff ont découvert avec étonnement que le bus censé les emmener à leur hôtel était introuvable. Après plusieurs appels, ils apprenaient qu’une erreur de la compagnie de transport avait entraîné l’annulation de leur réservation.

Sans autre solution en pleine nuit, l’équipe n’a trouvé dans l’urgence qu’une solution : s’entasser à l’arrière du camion initialement prévu pour transporter les bagages et l’équipement de l’équipe. Près de 300 km dans ces conditions jusqu’à Napier, à une heure avancée de la nuit.

Si d’autres galères ont touché l’équipe – chambres pas prêtes à leur arrivée, l’équipe contrainte de quitter leur hôtel plus tôt que prévu alors que les Hurricanes étaient mieux traités dans le même hôtel, allocation des pires places sur une colline et dans la boue pour leurs invités… – c’est bien le transport dans la remorque du camion qui a suscité une légitime indignation.

« Comment est-ce que ça peut arriver ? Ce qui me frustre le plus, c’est qu’après un long vol, l’équipe arrive à l’aéroport et découvre que son bus a disparu. Plutôt que d’attendre encore trois heures, les joueurs ont dû grimper à l’arrière d’un camion pour rejoindre leur hôtel. Et comme si ça ne suffisait pas, on leur refuse un départ tardif, les laissant errer ou dormir dans le hall pendant des heures… pendant que les Hurricanes, eux, peuvent se reposer tranquillement dans leurs chambres jusqu’au coup d’envoi », s’est interrogé publiquement l’ailier international Nemani Nadolo (30 sélections) sur sa page Facebook.

« Beaucoup disent qu’ils ont perdu ce match dans les dix dernières minutes. Mais en voyant ce qu’ils ont dû traverser, je pense qu’ils l’ont en réalité perdu dès qu’ils ont atterri à Auckland. Maintenant, réfléchissez à ça : à chaque fois qu’une équipe du Super Rugby se rend aux Fidji, elle est traitée comme des rois, avec escortes de police et un accueil cinq étoiles. Vous imaginez une équipe australienne ou néo-zélandaise vivre un truc pareil ? »

Le directeur général du Super Rugby Pacific, Jack Mesley, a réagi aux préoccupations soulevées en confirmant avoir ouvert une enquête.

« Après le match à Napier, les Drua nous ont fait part de leurs préoccupations, et nous avons examiné la situation », a-t-il déclaré dans la presse australienne. « Nous avons mené une analyse approfondie et, comme indiqué dans notre communiqué, certains problèmes ont été identifiés. Nous avons échangé avec les parties concernées et allons renforcer nos procédures là où c’est nécessaire. »

Il a toutefois minimisé l’incident : « Il n’y a rien de préoccupant et nous sommes confiants que ce genre de problèmes ne se reproduira pas. »

Interrogé sur d’éventuelles responsabilités, Mesley a précisé que le Super Rugby Pacific ne communiquerait pas davantage sur le sujet au-delà de sa déclaration officielle.

