Les carnets de Tournoi de Morgane Bourgeois : Chapitre 2

Dernière semaine avant le début du Tournoi des Six Nations féminin. Le groupe a été réduit à 32 joueuses et on se retrouve toutes le lundi, après un week-end de repos. La semaine démarre de manière assez classique, avec un lundi plutôt tranquille avant une montée en intensité dès le mardi.
Le mercredi est consacré à une journée de shooting. Dans la continuité de la semaine précédente, notamment avec la journée des capitaines qui nous avait déjà fait franchir un cap, celle-ci marque un véritable tournant : et lance pleinement le Tournoi.
Un intérêt grandissant
Entre les tournages, les jeux et les moments de complicité, l’ambiance est à la bonne humeur. C’est une journée exigeante, obligatoire, mais incontournable. De plus en plus de partenaires, de médias et de sollicitations rythment ce type de journée. Ça reflète aussi pas mal l’évolution du rugby féminin, qui suscite un intérêt grandissant.
1er avril oblige, qui dit 1er avril dit jeux et poissons. Du coup, on a organisé un petit jeu entre nous : le but était d’accrocher des poissons dans le dos du staff sans se faire repérer. Certaines ont bien fait rire tout le monde et ça a ajouté un moment sympa dans la journée.
Jeudi, retour sur le terrain avec une journée axée sur la vitesse. Le soir, un nouveau moment jeu est organisé pour continuer de construire la vie du groupe autour du rugby.
Le Big Day
Vendredi, c’est le “big day”. Une journée d’opposition où tout est passé au crible : protocole de match, échauffement, gestion de la mi-temps, nutrition… Chaque détail est travaillé pour que tout soit parfaitement rodé la semaine suivante et que chacune sache exactement où aller, et quoi faire.
La fin de journée est plus calme : récupération, balnéo… Puis, le soir, un vrai sentiment de fin de semaine s’installe. La salle de vie se remplit, les jeux s’enchaînent pour relâcher la pression après une semaine intense. Une dernière soirée ensemble avant le week-end off.
Le samedi matin est consacré à la récupération : vélo, stretching, retours vidéos… puis repos.
Évoluer dans un double projet
Le week-end est libre. Certaines en profitent pour aller à Paris, voir du monde et s’aérer, d’autres préfèrent rester à Marcoussis pour se reposer ou avancer sur leurs projets personnels. Parce que oui, n’oublions pas que nous sommes des femmes, et beaucoup jonglent aussi avec leurs études ou leur travail à côté : le double projet fait toujours partie du quotidien.
Chacune profite donc de ce temps off à sa manière, entre récupération et obligations en dehors du terrain.
Chacune vit son week-end à son rythme avant de se retrouver dimanche soir, prêtes à attaquer la dernière ligne droite.
