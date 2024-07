Debrief : Les Bleus clôturent leur tournée en Argentine par une défaite

L’éprouvante tournée de l’équipe de France en Amérique du Sud a pris fin ce samedi, avec la victoire des Pumas à Buenos Aires (33-25).

Puisqu’il fallait jouer, les Bleus ont joué ce deuxième test en dépit des affaires qui ont pollué ce séjour sud-américain (post raciste de Jaminet, accusation d’agression sexuelle envers Jegou et Auradou). Ils ne l’ont pas gagné, et on ne peut vraiment leur en vouloir au vu des conditions.

Mieux, les joueurs de Fabien Galthié ont même réussi à remporter la série au goal-average (+7) grâce à leur large succès samedi dernier (28-13).

Les Français frappaient les premiers par leur capitaine Baptiste Serin, qui profitait d’un bon ballon de récupération (0-7, 10e). Mais les Argentins ont vite réagi en passant un 21-3 avant la pause, avec trois essais transformés.

L’équipe de France revenait gonflée des vestiaires, et plantait deux essais coup sur coup, par le duo palois Gailleton (46e) – Attissogbé (50e). Elle repassait devant au score (21-25) et semblait en mesure de confirmer la victoire du premier test. Mais l’Argentine réagissait aussi vite, par un seul homme, le pilier gauche Thomas Gallo qui signait un doublé en sortie de banc (58e, 67e) et mettait fin aux espoirs français.

La mêlée bleue a souffert

Dominatrice lors du premier test à Mendoza et durant la première heure du match en Uruguay, la mêlée française a été mise en difficulté par les Argentins à Buenos Aires. Les Bleus n’ont pas pu s’appuyer sur cette rampe de lancement et, pire, l’édifice a été complètement enfoncé par les Pumas à la 30e, sanctionné d’un essai de pénalité. Il faut dire que l’équipe de France n’a pas été épargnée au poste de pilier droit : Thomas Laclayat s’est blessé à Montevideo, tandis que son remplaçant Demba Bamba n’avait pas pu finir le match non plus. Remplaçant de Colombe sur ce 2e test, Bamba est entré dès la 26e minute n’a tenu que 15 minutes avant que le Rochelais ne revienne en jeu. On a même eu droit à une mêlée simulée, Colombe ayant pris un carton jaune, et les Bleus ne comptant plus de pilier droit valide.

Les Bleus opportunistes

Pas au top de leur forme, aussi bien mentale que physique, l’équipe de France a su faire fructifier ses quelques actions offensives. Les trois essais bleus sont en effet arrivés grâce à l’opportunisme de cette équipe. Premier essai, Gaëtan Barlot récupère un ballon qui traîne au milieu du terrain. Deux passes plus tard, Baptiste Serin aplatit (10e). Deuxième essai, Émilien Gailleton contre le demi de mêlée argentin et part marquer en coin, alors qu’Antoine Hastoy avait perdu le ballon au contact quelques secondes auparavant (46e). Troisième essai, Léo Barré tape à suivre dans le dos de la défense, le rebond trompe Bautista Delguy et Théo Attissogbé en profite (50e)

2/2 pour Atissogbé

Champion du monde U20 2023, révélation de la saison en Top 14, Théo Attissogbé n’a pas raté ses débuts en bleu. L’ailier de la Section Paloise a profité de ses deux premières sélections avec les A pour marquer un essai par rencontre. Il sera sans doute revu dans un avenir proche.

L’Argentine bien différente d’une semaine sur l’autre

Passés au travers du premier test perdu à Mendoza, les Pumas ont affiché un visage bien différent à Buenos Aires. Plus entreprenants derrière, plus solides devant, plus précis et appliqués partout, ils ont notamment réalisé une première période de haut vol, malgré la perte de leur capitaine Julian Montoya (22e). Ils ont également su bien réagir après la bonne entame de 2e mi-temps française, montrant à l’arrivée un visage beaucoup plus proche de celui d’un demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde.

Un Coq bourreau des Bleus

Auteurs d’une bonne entame de 2e période, les Bleus avaient réussi à remonter leur déficit accumulé durant les 40 premières minutes. Mais un pilier gauche formé au poste de demi de mêlée a plombé les ambitions françaises. Entré à la pause, Thomas Gallo a inscrit deux essais en neuf minutes (58e, 67e) pour redonner de l’air aux siens. « Gallo » qui signifie « Coq » en espagnol…

