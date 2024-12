Le XV de France ne jouera pas les All Blacks aux Etats-Unis

Le XV de France ne disputera pas un de ses trois tests de l’été 2025 contre les All Blacks sur le sol américain, ce que souhaitait la fédération néo-zélandaise, a déclaré à l’AFP le président de la FFR, Florian Grill, confirmant une information du journal L’Équipe.

« On a traité le sujet en bureau stratégique de la fédération ce matin (mercredi) », a expliqué le président de la Fédération française de rugby à l’AFP. « On a considéré qu’il y avait un double décalage horaire à gérer, et un double changement de saison. »

La Nouvelle-Zélande, battue par les Bleus 30-29 cet automne au Stade de France, et qui accueillera le XV de France en tournée à l’été 2025, souhaitait disputer le dernier des trois test-matches prévus aux États-Unis.

« On a questionné notre commission médicale, ce n’était pas raisonnable pour la santé des pratiquants, ça aurait pu causer des blessures, et notre priorité c’est la santé des joueurs », a détaillé M. Grill.

Les All Blacks avaient déjà affronté les Fidji en juillet dernier à San Diego et l’Irlande en 2016 à Chicago.

« On imagine bien que ça pouvait être intéressant pour les Néo-Zélandais, et ce n’est pas inintéressant non plus dans la perspective de la Coupe du Monde aux États-Unis en 2031 », a ajouté le patron du rugby français. « Mais on peut trouver d’autres occasions d’aller aux États-Unis sans avoir un double décalage et un problème de changement de saison. »

Les joueurs participant à la finale du Top 14, qui aura lieu le 28 juin 2025, ne prendront pas part à la tournée. Certains des cadres des Bleus seront également laissés au repos même s’ils ne jouent pas la finale.

« On joue avec 45 ou 50 joueurs. On gère des plages de régénération individuelle, et la notion de Premium (terme utilisé par le sélectionneur Fabien Galthié pour décrire ses cadres, NDLR) n’est plus d’actualité », a déclaré Florian Grill en réponse aux critiques, notamment dans la presse néo-zélandaise, sur la future absence de certains cadres comme Antoine Dupont.