Le Stade Français joue-t-il sa survie ce week-end ?

Avec deux défaites en autant de matchs (33-7 contre le Munster Rugby et 17-28 face aux Saracens), le Stade Français occupe la dernière place de la poule 3 en Champions Cup à la veille de la troisième journée.

Pour garder un espoir, aussi mince soit-il, de rester dans la course, ils devront absolument se racheter lors des prochaines échéances à commencer par la réception des Northampton Saints à Jean-Bouin le 11 janvier, avant de se déplacer en Afrique du Sud pour affronter les Vodacom Bulls le 18 janvier.

La saison passée, les Stadistes avaient terminé au bas du classement, sans aucune victoire à leur actif. Ce match du 11 janvier est-il leur dernière chance ?

« Je ne sais pas si on va dire dernière chance, mais en ce qui me concerne, ça fait longtemps que je suis au club et ça fait longtemps qu’on n’a pas gagné en Coupe d’Europe », répond le trois-quarts centre Julien Delbouis.

« Déjà, regagner en Coupe d’Europe ce serait un bel objectif. Et surtout, regagner en confiance. On va se servir de ce match-là pour progresser. On aura encore un match en Afrique du Sud la semaine suivante pour redémarrer à Vannes ensuite en Top 14. Donc surtout regagner de la confiance. Dernière chance… franchement, le classement et ce qu’il va se passer après… On veut juste gagner le match. »

La confiance passe par la victoire

Incapables d’enchaîner les victoires et avant-derniers au classement de Top 14 après 9 défaites en 14 rencontres, les Stadistes ont vécu une semaine de préparation tendue, notamment après la défaite de la « honte » face à l’UBB (19-46 à Jean-Bouin), selon les mots du directeur sportif Laurent Labit.

📺 ?? ????? ?????? de SF Paris / Bordeaux-Bègles#SFPUBB | 🌸 SFP 19 – 46 UBB 🍇 | @SUPPLYWEB — Stade Français Paris (@SFParisRugby) January 6, 2025

« Cette semaine était peut-être un peu plus compliquée que les autres, mais il faut qu’on arrive à casser ça. C’est pour ça que ça passera juste par la victoire. La manière, on en discutera après, mais il faut gagner surtout. Le sentiment de honte, on l’a tous eu la semaine dernière avec le match qu’on a pu faire. On a envie de se rattraper », insiste Delbouis.

« On va rejouer devant nos supporters. On reste sur une défaite quand même assez importante. On a envie de rebondir pour eux, pour nous. »

« C’est important de casser cette dynamique négative », enchaîne le troisième-ligne aile Sekou Macalou. « Pour nous, le plus important c’est vraiment de se concentrer sur nous, de gagner des matchs, de prendre en confiance. L’objectif c’est de gagner, comme toujours au Stade Français. »

Le bol d’air de la Coupe d’Europe

Pour l’entraîneur adjoint Morgan Parra, changer de compétition ce week-end ne peut être que bénéfique pour les joueurs. « Essayer de changer de compétition, de s’aérer un peu la tête et surtout reprendre les choses simples qu’on maitrisait au passé », assure le coach en charge de l’attaque et du jeu au pied.

« C’est de s’appuyer sur notre conquête, revenir un peu fort sur notre défense. Sur l’attaque, il y a des choses qui vont revenir.

« Changer d’air, c’est avoir un bol d’oxygène qui permette ensuite d’enchaîner, d’être un peu mieux sur des certitudes pour enchaîner en Top 14. Là, l’heure est à la Coupe d’Europe pendant deux semaines ? Ensuite il faudra préparer ce match face à Vannes.

« Gagner à Vannes serait une étape parmi d’autres matchs. Ce sera un des grands rendez-vous du mois de janvier. »

