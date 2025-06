Le scénario « ubuesque » pour que le RC Vannes se maintienne en Top 14

La saison sera passée en un éclair pour le RC Vannes qui arrive à sa 26e et très probablement dernière journée de Top 14. Après avoir commencé par le champions de France et d’Europe Toulouse le 8 septembre dernier (défaite à La Rabine 18-43), les Bretons terminent cette saison chez les nouveaux champions d’Europe (décidément), l’Union Bordeaux-Bègles.

« L’épilogue est quasiment écrit, quand même », admet le directeur général du club Martin Michel, invité de Sud Radio. « Là, il nous faut un scénario de match ubuesque. Il faut marquer un bonus offensif contre la meilleure attaque d’Europe. »

Le scénario d’un maintien de Vannes en Top 14 est extrêmement improbable, mais encore possible. D’où ce scénario ubuesque évoqué par le DG.

Bordeaux Vannes Toutes les stats et les données

Il faudrait d’abord que les Vannetais s’imposent avec le bonus offensif sur le terrain de l’Union Bordeaux-Bègles (2e). Ensuite, deux autres conditions doivent être réunies : une lourde défaite du Stade Français (12e), face à Castres (5e) par plus de 30 points, ainsi qu’une défaite de Perpignan (13e) à domicile contre Toulouse (1er), sans le moindre bonus défensif. Si l’une de ces conditions manque, ou si Vannes l’emporte ou ne l’emporte pas avec le bonus, la relégation en Pro D2 sera inévitable.

C’est jouable, mais ultra compliqué de réunir toutes les conditions. « On y va avec la volonté de bien faire, de montrer un autre visage que ce qu’on a peut-être pu montrer lors de notre dernière à domicile contre la Section Paloise qui a été très réaliste et qui nous a pris de vitesse, notamment sur les extérieurs, samedi dernier. Les joueurs ont certainement la fierté de bien jouer, de montrer, comme ils le font depuis le début de la saison, un très beau visage, » assure Martin Michel.

💥 Jour de match / Devezh Krogad ??????’? ?????? ???? ?????? ??????? 👊 Coup d’envoi à 21h05 à Chaban-Delmas ⚔️#FiertéBretonne pic.twitter.com/vcUgTqLT9a — Rugby Club Vannes (@RugbyClubVannes) June 7, 2025

Ne nous cachons pas, voir partir Vannes sera une vraie déception tant cette équipe et ses supporters ont mis du coeur et de l’engagement dans cette saison de Top 14. Mais le club n’était peut-être pas suffisamment préparé à franchir une marche beaucoup trop haute pour lui.

« C’est vrai qu’au tout début de la saison, on avait cette crainte de ne pas être au niveau, de ne pas exister dans ce championnat. Et finalement, on a été agréablement surpris », analyse le DG du club. « Dès les premières journées, on a senti que l’équipe avait le niveau, qu’elle était capable de rivaliser. On a décroché notre première victoire à domicile dès la 3e journée, contre Lyon (30-20, ndlr), et même pris un bonus défensif au Stade Français dès la 2e journée.

« Ensuite, il y a eu des matchs qu’on est allés chercher, des victoires importantes, et d’autres rencontres très frustrantes. Je pense surtout au match aller contre l’UBB : on mène 29 à 0, puis on perd complètement le fil et on laisse filer la victoire. Mais oui, on a vraiment existé dans cette compétition.

« Il y a des victoires à l’extérieur qui resteront gravées dans l’histoire du club : à La Rochelle, au Racing… Et puis d’autres à domicile, comme contre le Stade Français fin janvier, à 14 contre 15 pendant une grande partie du match. Et à côté de ça, on a aussi connu de grosses frustrations : un nul contre Perpignan, une défaite cruelle à la 80e sur un drop d’Antoine Hastoy contre La Rochelle…

« On a tout donné, on a vraiment voulu prouver qu’on n’était pas là par hasard. On a poussé tout ce qu’on pouvait, maximisé chaque détail. Comme le dit le staff, on n’a jamais été complètement à la rue dans un secteur en particulier. Mais au final, on termine bons derniers. C’est dur, mais c’est la réalité impitoyable de ce championnat : il est très exigeant, et certaines choses nous ont rattrapés en cours de route. »