Le retour de Sam Cane comme capitaine contre l'Uruguay

Le capitaine Sam Cane fait son retour à la tête des All Blacks pour leur dernier match dans la Poule A, face à l’Uruguay à l’OL Stadium de Lyon ce jeudi 5 octobre.

En délicatesse avec son dos depuis le début de la compétition, Cane avait fait son retour en entrant en cours de jeu lors de la victoire 96-17 contre l’Italie.

Sam Cane porte pour la première fois le brassard de capitaine dans cette RWC 2023, après avoir joué 20 minutes la semaine dernière en sortie de banc. Son premier match en tant que capitaine des All Blacks remonte à la RWC 2015 contre la Namibie au Stade olympique de Londres. C’est en 2020 qu’il a commencé à assurer le capitanat à long terme après la retraite internationale de Kieran Read.

XV de départ

1 Ofa Tuungafasi

2 Codie Taylor

3 Tyrel Lomax

4 Samuel Whitelock

5 Tupou Vaa’i

6 Shannon Frizell

7 Sam Cane (cap.)

8 Luke Jacobson

9 Cam Roigard

10 Richie Mo’unga

11 Leicester Fainga’anuku

12 Jordie Barrett

13 Anton Lienert-Brown

14 Will Jordan

15 Damian McKenzie

Remplaçants

16 Samisoni Taukei’aho

17 Tamaiti Williams

18 Fletcher Newell

19 Scott Barrett

20 Ethan Blackadder

21 Finlay Christie

22 Beauden Barrett

23 Caleb Clarke

Neuf changements en tout

Le sélectionneur Ian Foster a effectué neuf changements dans son XV de départ par rapport à l’équipe qui a gagné 96-17 face à l’Italie : cinq chez les avants et quatre dans la ligne de trois-quarts. Seuls Ofa Tu’ungafasi, Codie Taylor, Shannon Frizell, Richie Mo’unga, Jordie Barrett et Will Jordan conservent leur place.

Cam Roigard est titularisé pour la deuxième fois dans cette Coupe du Monde de Rugby 2023 après avoir joué 66 minutes contre la Namibie. Il s’agira de sa première titularisation au côté de Richie Mo’unga en charnière. Il a offert deux passes décisives en 31 minutes après son entrée en jeu lors du dernier match face à l’Italie.

S’il entre en cours de jeu, Ethan Blackadder fera ses débuts en Coupe du Monde de Rugby. Son père, Todd Blackadder, a connu 12 sélections avec les All Blacks entre 1998 et 2000, sans toutefois avoir l’occasion de participer à une RWC, puisque le sélectionneur John Hart ne l’avait pas retenu en 1999.

Damian McKenzie titulaire à l’arrière

Damian McKenzie fait son retour à l’arrière en tant que titulaire pour la première fois depuis le test de novembre 2021 contre l’Italie. Pour ses cinq dernières sélections internationales, il a joué à l’ouverture ou en sortie de banc.

Tyrel Lomax sera titulaire pour la première fois en RWC, après avoir disputé 31 minutes en sortie de banc la semaine dernière contre l’Italie.

Son père, John Lomax, a représenté la Nouvelle-Zélande lors de la RWC 1995, pour un total de 16 sélections pour les Kiwis entre 1993 et 1998.

Cam Roigard fait partie, avec l’Irlandais Garry Ringrose et l’Uruguayen Felipe Etcheverry, des trois joueurs qui ont délivré le plus grand nombre de passes décisives (5) après quatre journées, malgré un temps de jeu limité à 97 minutes.

Whitelock à hauteur de McCaw

Sam Whitelock s’apprête à disputer son 150e match international. Seul Alun Wyn Jones (171 sélections avec le pays de Galles) a fait mieux.

Il s’agira de son 23e match de Coupe du Monde de Rugby. Il surpassera l’Anglais Jason Leonard et son ancien coéquipier Richie McCaw pour s’adjuger seul le record du plus grand nombre de matchs dans la compétition.

Une victoire lui permettrait de dépasser Richie McCaw pour devenir le joueur ayant remporté le plus grand nombre de victoires en Coupe du Monde de Rugby. Les deux hommes sont pour l’instant à égalité avec 20 victoires.

Richie Mo’unga a réalisé cinq franchissements de ligne, soit le total le plus élevé de son équipe. Auteur de 18 points face à l’Italie lors du dernier match, il est désormais à égalité avec Jonah Lomu à la cinquième place des marqueurs néo-zélandais en RWC (75 points).

Seuls Dan Carter (191 points), Grant Fox (170), Andrew Mehrtens (163) et Leon MacDonald (82) ont marqué plus de points dans l’histoire de la compétition pour les All Blacks.