Le quart d'heure où le RCT a laissé filer son match face à Lyon

Deuxième au classement avant cette journée, Toulon a chuté après cinq victoires de rang. Malmenés dès l’entame, les hommes de Pierre Mignoni ont subi la furia lyonnaise, encaissant trois essais avant la pause. Malgré une réaction tardive, illustrée par un essai de Melvyn Jaminet (75e), ils repartent bredouilles de Gerland (27-20).

Dans un Matmut Stadium Gerland en ébullition, le Lou a rapidement pris les commandes du match. Léo Berdeu ouvrait le score sur pénalité dès la 4e (3-0), mais Toulon répliquait aussitôt par deux pénalités (3-3 à la 7e, puis 3-6 à la 11e). Devant au score, Toulon semblait maîtriser son début de match. Mais une série d’erreurs fatales entre la 13e et la 25e a complètement inversé la dynamique.

La machine a commencé à s’enrayer à la suite du carton jaune sur le talonneur Teddy Daubigny (13e), accusé d’avoir écroulé un maul qui progressait bien. En infériorité numérique, le RCT perdait pied, concédant deux pénalités et deux bras cassés, et voyait Lyon inscrire trois essais coup sur coup. En douze minutes de feu, le Lou passait de 3-6 à 20-6, assommant les hommes de Mignoni.

Graphique d'évolution des points Lyon gagne +7 Temps passé en tête 68 Minutes passées en tête 6 85% % du match passés en tête 8% 10% Possession sur les 10 dernières minutes 90% 0 Points sur les 10 dernières minutes 9

Sur un gros travail des avants dans le camp du RCT, le LOU, mené 3-6 a d’abord remis la machine en route et c’est Camille Chat qui a marqué le premier essai (10-6, 18e). Deux minutes plus tard, c’était au tour d’Alexandre Tchaptchet de marquer après une passe de Berdeu (15-6, 20e), puis encore quatre minutes après, alors que Baubigny venait de retrouver le groupe, Botha était à la conclusion d’un beau mouvement.

Alors que Toulon était sans solution devant le mur défensif des Lyonnais, le ballon changeant de camp au gré des pénalités, Lyon parvenait à obtenir une mêlée à cinq mètres à deux minutes de la pause et c’est en force que Botha aplatissait pour la deuxième fois pour mener 27-6 à la pause.

« Les Lyonnais ont accéléré sur le carton jaune. On l’a senti. Ils ont bien joué le coup », reconnaissait Pierre Mignoni en conférence de presse d’après-match. « Nous, dans ces moments-là, on doit moins contester les rucks, se relever pus vite et tenter d’endiguer leur momentum.

« Il fallait ralentir leurs sorties de balle, mais on perdait les collisions et on n’arrivait pas à inverser leur dynamique. Et en face, tu as Couilloud qui accélère, accélère, accélère. »

« Sur ces dix ou quinze minutes, ils nous ont fait mal. Mais on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. On a commis des erreurs, on a donné des cartouches, on a été sanctionné », admettait Jérémy Sinzelle.

« On voulait mettre du rythme et on a su le faire », confirmait Tchaptchet, fidèle aux consignes qu’avait martelé le coach Karim Ghezal tout au long de la semaine : « Il faut jouer chaque minute comme si c’étaient les dernières minutes, qu’on ait un ball in play élevé, que ça joue, qu’on mette du rythme. Il ne faut pas qu’on rentre dans un match avec peu de rythme », disait-il quelques jours plus tôt.

Malgré un bon retour de Toulon – Lyon n’a plus marqué en seconde période tandis que Toulon est revenu à sept points d’écart – et malgré une fin de match tendue, ce trou d’air de douze minutes aura été rédhibitoire pour le RCT qui termine le week-end avec une place de moins au classement.

