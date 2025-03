Pour Karim Ghezal (LOU), de l’importance des dernières minutes

Depuis l’arrivée de Karim Ghezal comme entraîneur principal, le LOU a basculé dans une autre dimension, même s’il reste dans le ventre mou du classement à la 8e place. Au motif des satisfactions du technicien débarqué du Stade Français cet automne – ce qui n’a pas servi à grand-chose d’ailleurs, il faut bien le reconnaître – le fait de rester dans le match jusqu’à la fin.

Car plus que quiconque, Ghezal sait qu’un match se joue sur 80 minutes. Contre Bordeaux le 25 janvier, Léo Berdeu a passé la pénalité de la gagne (20-22) à la 79e minute. Un mois plus tôt, même chose sur la pelouse de La Défense Arena face au Racing 92 : pénalité de Meliande sur le gong pour décrocher le nul (25-25). C’est aussi dans la fin du match que peut se décrocher un précieux bonus défensif.

« Sur les dix dernières minutes, ça peut basculer d’un côté comme de l’autre, mais l’important, c’est qu’on est toujours dans le match », insiste Karim Ghezal.

« On l’a vu au Racing où on prend deux points, à Bordeaux où on en prend quatre, et encore à Castres avec un point. Ça aurait pu tourner autrement, mais au final, on est là, on n’est pas loin. »

« Mercredi, on s’est entraîné en simulant un match avec une première partie, une mi-temps, puis des consignes simples à la pause. L’idée, c’est de garder un plan de jeu clair, efficace, et de trouver des solutions, comme on le fait à chaque fois en tant que staff et joueurs. »

En recevant le RCT, deuxième du classement provisoire, le 1er mars, les Lyonnais s’attendent à un bon défi pour valider, ou non, leur bonne dynamique : trois victoires sur les deux derniers matchs.

« Ce week-end, c’est un match crucial pour nous, pour l’équipe et pour le club. Ce championnat est serré, on peut vite regarder vers le haut ou vers le bas. Affronter une grosse équipe à domicile, c’est un vrai test », admet le troisième-ligne centre Maxime Gouzou.

« On a pas mal de joueurs frais qui reviennent, donc on doit imposer notre rythme. Il reste peu de matchs pour espérer mieux au classement. Il faut jouer chaque minute comme si c’étaient les dernières minutes, qu’on ait un ball in play élevé, que ça joue, qu’on mette du rythme. Il ne faut pas qu’on rentre dans un match avec peu de rythme », prévient Ghezal.

Faire suer les gros

La stratégie du LOU est donc très simple : mettre du rythme et faire courir les gros de Toulon pour les épuiser au maximum.

« C’est une équipe très solide, bien en place, qui mérite sa deuxième place », estime le trois-quarts centre Alfred Parisien. « Ils ont un gros pack. On a l’avantage de jouer sur le synthé, donc à nous de les faire bouger. Ils ont des piliers qui jouent beaucoup, qui ont fait des 70 minutes les semaines précédentes. A nous de les faire bouger et de leur montrer l’ADN de ce club qui est la vitesse et le mouvement. »

Face à face 5 dernières rencontres 2 Victoires 0 Nuls 3 Victoires Moyenne de points marqués 22 27 Le premier essai gagne 100% L'équipe recevante gagne 100%

Ghezal ne dit pas autre chose : « il faut les maintenir loin et surtout avoir du rythme, de la possession et ne pas faire de fautes. Plus on mettra du rythme, plus ça nous ira. »

« Depuis l’arrivée de Karim, il y a beaucoup de confiance dans le groupe, même après ce revers de la semaine dernière où on n’a pas totalement réussi à imposer notre jeu », souligne Parisien. « Mais on a beau avoir autant de confiance qu’on veut, maintenant c’est la victoire qui importe. »