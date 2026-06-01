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Super Rugby Pacific

Le pari réussi de Virimi Vakatawa : « on a fait tout ce qu’il faut pour que je puisse jouer »

Willy Billiard Willy Billiard
at Suncorp Stadium, Brisbane

BRISBANE, AUSTRALIE - 29 MAI : Virimi Vakatawa, des Fijian Drua, effectue un offload lors du match de la 16e journée du Super Rugby opposant les Queensland Reds aux Fijian Drua au Suncorp Stadium, le 29 mai 2026, à Brisbane, en Australie. (Photo de Chloe Davis/Getty Images)
Comments
1 Comment

Virimi Vakatawa redevient un « free agent », comme ont dit, ça veut dire libéré de toute obligation en club. Après une première saison en Super Rugby Pacific où il a retrouvé toutes les sensations du terrain avec les Fijian Drua, l’ancien centre international français (33 ans, 32 sélections) et ancien joueur du Racing 92, fait pour RugbyPass le bilan d’une saison qu’il n’espérait plus.

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Interdit de jouer en France suite à une anomalie cardiaque en 2022, il avait rebondi l’année suivante aux Bristol Bears avant de faire le choix de rentrer dans sa famille aux Fidji où il s’est progressivement reconstruit et où il est devenu papa.

La renaissance aux Fidji

Après une saison 2025 passée à Naitasiri en Skipper Cup (le championnat provincial fidjien) où il avait contribué à la qualification de son équipe pour la finale, Vakatawa a intégré la préparation de pré-saison avec les Drua avant de décrocher un contrat professionnel en début d’année. Il a joué premier et second centre sur dix rencontres, dont huit fois comme titulaire cette saison (600 minutes de jeu).

Sur le plan statistique, il a notamment marqué un essai lors de la victoire des Drua contre les Highlanders lors de la 12e journée (24-14). Son expérience européenne – 52 matchs et 15 essais avec Racing 92, 18 matchs et 4 essais avec Bristol Bears – a été soulignée par la direction comme un apport précieux pour un groupe qui a perdu plusieurs cadres vers la France et le Japon.

En mai 2026, Vakatawa a même été sélectionné dans un groupe élargi de 50 joueurs par les Flying Fijians pour le Nations Championship, ouvrant la possibilité d’un retour en sélection nationale à 34 ans.

Les Fijian Drua terminent la saison à la 10e place

Vendredi 29 mai au soir, sur la pelouse encore chahutée du Suncorp Stadium à Brisbane, il avait encore le visage ruisselant de sueur après la défaite 45-24 face aux Queensland Reds pour le compte de la 16e et dernière journée de la saison régulière du Super Rugby. Sourire aux lèvres, il enjambait la barrière pour rejoindre sa famille dans les tribunes et prendre une série de selfies.

Les Fijian Drua terminent la saison 2026 de Super Rugby Pacific à la dixième place sur 11 équipes, enregistrant 5 victoires pour 9 défaites et totalisant 21 points. La franchise a marqué 330 points pour 473 encaissés, affichant une différence de points de -143 avec 45 essais inscrits et 74 concédés. Ce bilan représente une légère progression par rapport à 2025, où les Drua avaient également fini 10e mais avec seulement 4 victoires en 14 matchs et 20 points.

C’était ta première saison en Super Rugby. Quel bilan tu en tires ?

Virimi Vakatawa : Tout d’abord, je suis content de retrouver le terrain après tout ce qui s’est passé. Déjà, je suis content, je suis revenu aux Fidji et il y a une porte qui est ouverte. Concernant ma première saison en Super Rugby, ça fait plaisir, surtout dans ce monde ici, parce que j’ai joué en Top 14, en championnat, et un peu en Angleterre aussi, et de revenir ici avec les Fidji, jouer à côté de chez moi, c’est un grand plaisir. Et surtout de porter ce maillot et de représenter ma famille, parce que c’était inattendu. On se posait pas mal de questions…

Ton intégration avec les Drua s’est faite un peu en dernière minute alors que tu t’entraînais avec eux…

Virimi Vakatawa : Oui, comme je dis, ça arrive un peu tard. Après, je remercie aussi les staffs, tout le monde, les médicaux aussi, tout le travail qu’ils font pour que je puisse jouer. Ils ont fait un très bon boulot. Il ne faut pas faire les choses n’importe comment. Aujourd’hui je me sens bien, c’est ça le plus important. Si je ne me sens pas bien, je ne vais pas continuer à jouer. Je n’ai pas à m’inquiéter. Comme j’ai dit, on a fait tout ce qu’il faut pour que je puisse jouer.

Tu parles d’une première saison. Ça veut dire qu’il peut y en avoir une deuxième, une troisième avec les Drua ?

Virimi Vakatawa : Je ne sais pas. Là, on va essayer d’oublier cette saison parce qu’on a passé à côté, on va pas se mentir. Si ça se fait, peut-être que je reste, sinon s’il y a des clubs en Angleterre ou ailleurs… Mais pour l’instant, il n’y a rien de signé, je n’ai pas eu de discussion.

Tu redeviens free agent comme on dit ?

Virimi Vakatawa : Oui, exactement.

Est-ce que justement cette saison-là, c’était aussi une manière de dire “les gars je suis revenu” ?

Virimi Vakatawa : Je ne sais pas. Mais un truc que je peux dire, c’est que le terrain me manquait. Le fait de rejouer, ça me fait plaisir à moi et à ma famille. Depuis que je suis parti à 17 ans, ma famille, c’est la première fois qu’ils me regardent en vrai au stade.

Ils n’étaient pas venus en France ni à Bristol ?

Virimi Vakatawa : Non, ils sont jamais venus. Donc ça devient une motivation supplémentaire. Et j’ai un petit garçon maintenant. Il a 5 mois.

Et la sélection nationale, on en parle ou pas ?

Virimi Vakatawa : Là, ce n’est pas du tout dans le plan. J’ai vu qu’ils m’ont mis dans le groupe élargi, mais s’il y a des jeunes qui évoluent bien en France et en Angleterre et qui font de bons matchs toutes les semaines, je pense que s’ils méritent d’y aller, ils y vont. Sinon je laisse la place aux jeunes.

Mais tu dis que ça te fait tellement plaisir de revenir sur le terrain, ça te pousse à continuer ?

Virimi Vakatawa : Oui. Là je reprends cette saison, mais s’il y a l’opportunité de rester, je vais en parler avec la famille et on verra.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 7 days ago

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Comments on RugbyPass

c
cnw 22 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 23 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 26 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 32 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 34 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 59 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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