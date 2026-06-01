Le pari réussi de Virimi Vakatawa : « on a fait tout ce qu’il faut pour que je puisse jouer »

Virimi Vakatawa redevient un « free agent », comme ont dit, ça veut dire libéré de toute obligation en club. Après une première saison en Super Rugby Pacific où il a retrouvé toutes les sensations du terrain avec les Fijian Drua, l’ancien centre international français (33 ans, 32 sélections) et ancien joueur du Racing 92, fait pour RugbyPass le bilan d’une saison qu’il n’espérait plus.
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Interdit de jouer en France suite à une anomalie cardiaque en 2022, il avait rebondi l’année suivante aux Bristol Bears avant de faire le choix de rentrer dans sa famille aux Fidji où il s’est progressivement reconstruit et où il est devenu papa.
La renaissance aux Fidji
Après une saison 2025 passée à Naitasiri en Skipper Cup (le championnat provincial fidjien) où il avait contribué à la qualification de son équipe pour la finale, Vakatawa a intégré la préparation de pré-saison avec les Drua avant de décrocher un contrat professionnel en début d’année. Il a joué premier et second centre sur dix rencontres, dont huit fois comme titulaire cette saison (600 minutes de jeu).
Sur le plan statistique, il a notamment marqué un essai lors de la victoire des Drua contre les Highlanders lors de la 12e journée (24-14). Son expérience européenne – 52 matchs et 15 essais avec Racing 92, 18 matchs et 4 essais avec Bristol Bears – a été soulignée par la direction comme un apport précieux pour un groupe qui a perdu plusieurs cadres vers la France et le Japon.
En mai 2026, Vakatawa a même été sélectionné dans un groupe élargi de 50 joueurs par les Flying Fijians pour le Nations Championship, ouvrant la possibilité d’un retour en sélection nationale à 34 ans.
Vendredi 29 mai au soir, sur la pelouse encore chahutée du Suncorp Stadium à Brisbane, il avait encore le visage ruisselant de sueur après la défaite 45-24 face aux Queensland Reds pour le compte de la 16e et dernière journée de la saison régulière du Super Rugby. Sourire aux lèvres, il enjambait la barrière pour rejoindre sa famille dans les tribunes et prendre une série de selfies.
Les Fijian Drua terminent la saison 2026 de Super Rugby Pacific à la dixième place sur 11 équipes, enregistrant 5 victoires pour 9 défaites et totalisant 21 points. La franchise a marqué 330 points pour 473 encaissés, affichant une différence de points de -143 avec 45 essais inscrits et 74 concédés. Ce bilan représente une légère progression par rapport à 2025, où les Drua avaient également fini 10e mais avec seulement 4 victoires en 14 matchs et 20 points.
C’était ta première saison en Super Rugby. Quel bilan tu en tires ?
Virimi Vakatawa : Tout d’abord, je suis content de retrouver le terrain après tout ce qui s’est passé. Déjà, je suis content, je suis revenu aux Fidji et il y a une porte qui est ouverte. Concernant ma première saison en Super Rugby, ça fait plaisir, surtout dans ce monde ici, parce que j’ai joué en Top 14, en championnat, et un peu en Angleterre aussi, et de revenir ici avec les Fidji, jouer à côté de chez moi, c’est un grand plaisir. Et surtout de porter ce maillot et de représenter ma famille, parce que c’était inattendu. On se posait pas mal de questions…
Ton intégration avec les Drua s’est faite un peu en dernière minute alors que tu t’entraînais avec eux…
Virimi Vakatawa : Oui, comme je dis, ça arrive un peu tard. Après, je remercie aussi les staffs, tout le monde, les médicaux aussi, tout le travail qu’ils font pour que je puisse jouer. Ils ont fait un très bon boulot. Il ne faut pas faire les choses n’importe comment. Aujourd’hui je me sens bien, c’est ça le plus important. Si je ne me sens pas bien, je ne vais pas continuer à jouer. Je n’ai pas à m’inquiéter. Comme j’ai dit, on a fait tout ce qu’il faut pour que je puisse jouer.
Tu parles d’une première saison. Ça veut dire qu’il peut y en avoir une deuxième, une troisième avec les Drua ?
Virimi Vakatawa : Je ne sais pas. Là, on va essayer d’oublier cette saison parce qu’on a passé à côté, on va pas se mentir. Si ça se fait, peut-être que je reste, sinon s’il y a des clubs en Angleterre ou ailleurs… Mais pour l’instant, il n’y a rien de signé, je n’ai pas eu de discussion.
Tu redeviens free agent comme on dit ?
Virimi Vakatawa : Oui, exactement.
Est-ce que justement cette saison-là, c’était aussi une manière de dire “les gars je suis revenu” ?
Virimi Vakatawa : Je ne sais pas. Mais un truc que je peux dire, c’est que le terrain me manquait. Le fait de rejouer, ça me fait plaisir à moi et à ma famille. Depuis que je suis parti à 17 ans, ma famille, c’est la première fois qu’ils me regardent en vrai au stade.
Ils n’étaient pas venus en France ni à Bristol ?
Virimi Vakatawa : Non, ils sont jamais venus. Donc ça devient une motivation supplémentaire. Et j’ai un petit garçon maintenant. Il a 5 mois.
Et la sélection nationale, on en parle ou pas ?
Virimi Vakatawa : Là, ce n’est pas du tout dans le plan. J’ai vu qu’ils m’ont mis dans le groupe élargi, mais s’il y a des jeunes qui évoluent bien en France et en Angleterre et qui font de bons matchs toutes les semaines, je pense que s’ils méritent d’y aller, ils y vont. Sinon je laisse la place aux jeunes.
Mais tu dis que ça te fait tellement plaisir de revenir sur le terrain, ça te pousse à continuer ?
Virimi Vakatawa : Oui. Là je reprends cette saison, mais s’il y a l’opportunité de rester, je vais en parler avec la famille et on verra.
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Technically Galthie could call him for France…