Qui est Tom Bowen, cette pépite galloise que veut signer La Rochelle

À seulement 19 ans, Tom Bowen s’impose déjà comme l’une des révélations majeures du rugby gallois, au point d’attirer les convoitises d’un ogre européen comme La Rochelle, selon les infos relayées par Wales Online. L’ailier ou arrière s’est installé en peu de temps parmi les finisseurs les plus redoutables de l’URC, avec déjà sept essais au compteur cette saison.

Régulièrement titularisé à Cardiff (13 feuilles de match sur 14), il est déjà décrit comme l’un des jeunes attaquants les plus excitants du championnat. Son profil d’« arrière de rupture », capable de couvrir le fond de terrain comme de se muer en ailier pour finir les coups, répond parfaitement aux exigences qu’on place en lui.

Pépite des U20 gallois

En sélection, le Gallois confirme cette montée en puissance. Avec les moins de 20 ans, il a pesé lourd dans une campagne de Tournoi où le groupe a tenu tête à l’Angleterre et à la France avant de décrocher sa première victoire face à l’Écosse. Au sein d’une génération U20 qui constitue aujourd’hui l’un des rares rayons de soleil d’un rugby gallois en difficulté structurelle, Bowen symbolise cette promesse d’un avenir meilleur.

Cette explosion n’a évidemment pas échappé aux recruteurs français. Dans un Top 14 corseté par la réglementation JIFF, les clubs tricolores traquent en amont les talents étrangers susceptibles d’être formés sur la durée pour entrer dans les quotas. La Rochelle s’inscrit pleinement dans cette stratégie et a pris des renseignements concrets sur la situation contractuelle du jeune trois-quart de Cardiff.

Cardiff, pourtant, n’est pas démuni dans ce dossier. Le club a anticipé l’essor de son jeune joyau en transformant son contrat d’académie en engagement senior, ce qui signifie qu’une éventuelle opération impliquerait désormais une compensation financière.