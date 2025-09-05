L'ASM Clermont invente la chambre au bord du terrain

Si le Sevens a inventé la piscine sur le bord du terrain, l’ASM invente… la chambre à coucher au bord du terrain ! C’est l’idée complètement folle (et c’est pour ça qu’on est fan !) que développe actuellement le club de Clermont-Ferrand qui a réaménagé pour l’occasion l’ancien appartement du gardien du stade Marcel-Michelin.

Celui-ci est situé au premier étage de la tribune Phliponeau (datant de 2006), donnant directement sur la pelouse du stade. La commercialisation de cette expérience se fait via le programme Appartement ASM by Grand Mess et la découverte de ce concept unique se fera dès ce week-end avec la réception du Stade Toulousain.

A partir de fin septembre, les réservations seront ouvertes avec, dans le package, une entrée pour le match, restauration avec petits fours pendant le break, nuit sur place et petit déjeuner le lendemain de la rencontre.

Il s’agit d’un appartement de standing de plus de 70 m² comprenant une cuisine ultramoderne ouverte sur un vaste salon aux références permanentes sur la riche histoire du club, avec vue panoramique sur la pelouse du Michelin, deux chambres doubles et une grande salle de bain haut de gamme. La location sera évidemment possible les soirs de match, mais également tous les soirs de l’année.

Lors de sa prise de parole jeudi 4 septembre, le président de l’ASM Jean-Claude Pats s’est engagé à « garder l’équilibre entre les dépenses et les recettes » en optimisant les revenus et en maîtrisant les dépenses. Si bien que cette nouvelle offre devrait contribuer à la réalisation de cet objectif.

Selon l’ASM, « fort d’une saison 2024-25 où la billetterie a signé 8 matchs à guichets fermés, des abonnements en hausse de plusieurs centaines de supporters et des activités annexes (Food and Beverage / Merchandising, Events) en progression exponentielle, le club se veut optimiste et ambitieux ». Cette nouvelle offre insolite devrait rapidement rencontrer un succès.

« Le volcan est en train de se réveiller » s’est réjoui le président.