Un adjoint du sélectionneur gallois se blesse aux deux genoux à l'entraînement et doit se faire opérer

Une blessure inattendue frappe le pays de Galles en cette semaine de reprise du Tournoi des Six Nations et le match qui l’attend samedi à Twickenham. Elle n’est pas à chercher du côté de l’effectif mais du staff. Jeudi, en marge de l’annonce de sa composition d’équipe, le sélectionneur gallois Steve Tandy a informé son auditoire qu’un incident avait eu lieu cette semaine à l’entraînement.

Son adjoint en responsabilité de la mêlée Duncan Jones (47 ans), ancien pilier international aux 57 sélections avec le XV de Poireau, a percuté un joueur lors d’une séance. Cette collision lui aurait provoqué des dégâts aux deux genoux, suffisamment importants pour que cela nécessite une intervention chirurgicale. Une situation qui pourrait l’empêcher d’assurer sa mission sur ce Tournoi des Six Nations.