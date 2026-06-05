La Section s'offre le luxe d'un turn-over massif sur un dernier match décisif : « On assume totalement nos choix »

Quatrième, la Section paloise est déjà qualifiée pour la phase finale du Top 14. Elle doit toutefois gagner samedi lors de la 26e et dernière journée de la phase régulière pour s’assurer de recevoir en barrage. Un succès bonifié lui permettrait de prendre la troisième place au Stade français si ce dernier venait à rentrer bredouille de La Rochelle. Elle s’éviterait ainsi la perspective de croiser le Stade toulousain lors d’une éventuelle demi-finale.
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L’enjeu est donc fort pour le club béarnais, qui s’apprête à vivre sa première phase finale de première division depuis le passage de l’élite à quatorze. En bonus, il veut aussi rester à jamais la seule formation invaincue chez elle cette saison. Mais la spécificité de son adversaire, Montauban, a amené le staff palois à adopter une approche singulière.
« Il faut qu’on mette les joueurs qui ont le plus d’énergie et d’enthousiasme pour jouer ce match »
Intégrant le faible niveau affiché par le promu, déjà condamné et corrigé week-end après week-end, Sébastien Piqueronies et ses adjoints ont décidé de faire massivement tourner et de présenter une équipe bis. On y verra ainsi des éléments au temps de jeu réduit, comme Clément Laporte, Aymeric Luc, Nathan Decron, Daniel Bibi Biziwu, Youri Delhommel, Paulo Pelesasa ou Xander Iosefo qui connaîtra sa première apparition en Top 14.
« On assume totalement nos choix, assure l’entraîneur des avants Thomas Choveau tout en se défendant d’un manque d’humilité. Qui faut-il mettre dans un match comme ça, quand tout le monde a la tête tournée vers la semaine prochaine ? Des mecs qui ont tout à gagner ou des mecs qui vont chercher à se protéger ? »
VIDEO
Une question tranchée par le staff palois après avoir analysé la balance risques/bénéfices. « On a totalement confiance en l’énergie et au mérite de ces joueurs qui ont été avec nous cette saison. En termes d’expérience collective, il y en a un peu moins mais on doit gérer notre énergie. Il faut qu’on mette les joueurs qui ont le plus d’énergie et d’enthousiasme pour jouer ce match. Et si on veut avoir des ambitions sur ces phases finales, on devra performer idéalement sur plusieurs week-ends d’affilée donc tout ce qu’on pourra économiser sera utile. »
🔥 Le Hameau encore à ???????? ??????? !
Pour la dernière journée de la phase régulière face à Montauban, le stade du Hameau est une nouvelle fois complet 🤩
— Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) June 3, 2026
« S’il y a 25 essais dans le match, il doit y en avoir 23 pour nous et 2 pour eux »
Régénérer les cadres avant le grand combat des chefs, quand tous les autres cadors hormis Toulouse devront lutter de toutes leurs forces samedi, que ce soit pour la deuxième place (Montpellier et Stade français) ou la qualification (UBB, Racing 92, La Rochelle, Clermont). Tel est le pari palois, qui s’accompagnera malgré tout d’une exigence de contenu formulée de manière très franche par Thomas Choveau.
« Ça peut être la tendance de ce match, de se dire que ça sent le barbecue, qu’on va faire des sautées de partout et qu’on ne va pas tabasser devant. Je ne veux pas ça parce que ça ne nous préparerait pas bien à ce qui va arriver ensuite. C’est un match où on veut marquer des points. Les adversaires le font contre eux, il y a souvent des scores avec de l’ampleur. On veut ça aussi mais pour moi, ce n’est pas 56-28. Il faut qu’il y ait un vrai écart. Et s’il y a 25 essais dans le match, il doit y en avoir 23 pour nous et 2 pour eux ! S’il y en a 10 de notre côté et 6 du leur, ce n’est pas bon. »
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Des mots qui pourraient aussi motiver les Montalbanais pour leur ultime tour de piste en Top 14 avant de repartir en Pro D2.
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